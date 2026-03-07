X!

Vene rünnakus Harkivile hukkus kolm inimest

Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis.
Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis. Autor/allikas: SERGEY BOBOK / AFP/Scanpix
Ukraina teatel hukkus laupäeva varahommikul Vene rünnakutes Harkivi kortermajale kolm inimest, mis vallandas üleriigilise õhuhäire ja ajendas naaberriiki Poolat oma sõjalennukeid õhku tõstma.

Harkivi linnapea Igor Terehhov ütles, et päästjad leidsid Harkivi Kiievi rajoonis asuva elumaja rusudest kolme inimese surnukehad.

Rünnakus sai viga kümme inimest, nende hulgas kuueaastane ja 11-aastane poiss ning 17-aastane tüdruk, teatas oblasti sõjaväeülem Oleg Sõnegubov Telegramis.

Esialgu polnud selge, kas kolm hukkunut kuulusid varem teatatud haavatute hulka.

Sõnegubov ütles, et päästjad otsivad veel kuni kümmet inimest, sealhulgas üht last, kes kardetavasti on lõksus viiekorruselise hoone rusude all, mis rünnakutes praktiliselt hävis.

NATO liikmesriik Poola teatas, et tõstis rünnakule reageerides õhku oma sõjalennukid.

"Vene Föderatsiooni raketirünnakute tõttu Ukraina territooriumile on meie õhuruumis alustanud tegevust sõjalennukid," teatas relvajõudude operatiivjuhatus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ukrainas kuulutati välja üleriigiline õhuhäire.

Harkivi oblastis Tšugujevi linnas sai linnapea Galõna Minajeva sõnul kaks inimest viga vaenlase droonirünnakus ühele majale.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: BNS

09:12

Anu Reim: kui hea on perearstiabi tegelikult?

09:11

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Kristjan Glück

08:52

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

08:43

Kari Kuulman: teaduse imiteerimine on ohtlikum kui selle eitamine

08:12

08:04

TÄNA OTSE | Premium liiga avapaugu annavad tiitlikaitsja ja uustulnuk

07:28

Hendrik Agur: väärtused ja kombed tulevad kooli koos uute juhtidega

07:18

AFP: Dubais, Manamas ja Jeruusalemmas kärgatasid plahvatused

06:51

Reformierakonna manifest: tegime Eesti korda, nüüd hakkame unistama

06:24

Galerii: esimesed erilennud Eesti turistidega jõudsid Tallinnasse

