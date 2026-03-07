Vene rünnakus Harkivile hukkus kolm inimest

Ukraina teatel hukkus laupäeva varahommikul Vene rünnakutes Harkivi kortermajale kolm inimest, mis vallandas üleriigilise õhuhäire ja ajendas naaberriiki Poolat oma sõjalennukeid õhku tõstma.

Harkivi linnapea Igor Terehhov ütles, et päästjad leidsid Harkivi Kiievi rajoonis asuva elumaja rusudest kolme inimese surnukehad.

Rünnakus sai viga kümme inimest, nende hulgas kuueaastane ja 11-aastane poiss ning 17-aastane tüdruk, teatas oblasti sõjaväeülem Oleg Sõnegubov Telegramis.

Esialgu polnud selge, kas kolm hukkunut kuulusid varem teatatud haavatute hulka.

Sõnegubov ütles, et päästjad otsivad veel kuni kümmet inimest, sealhulgas üht last, kes kardetavasti on lõksus viiekorruselise hoone rusude all, mis rünnakutes praktiliselt hävis.

NATO liikmesriik Poola teatas, et tõstis rünnakule reageerides õhku oma sõjalennukid.

"Vene Föderatsiooni raketirünnakute tõttu Ukraina territooriumile on meie õhuruumis alustanud tegevust sõjalennukid," teatas relvajõudude operatiivjuhatus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ukrainas kuulutati välja üleriigiline õhuhäire.

Harkivi oblastis Tšugujevi linnas sai linnapea Galõna Minajeva sõnul kaks inimest viga vaenlase droonirünnakus ühele majale.