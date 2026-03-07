X!

Venemaa raketi- ja droonirünnakutes Ukrainale hukkus kuus inimest

Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis.
Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis. Autor/allikas: SERGEY BOBOK / AFP/Scanpix
Venemaa andis öösel Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketilöögi, mille tagajärjel hukkus kuus inimest ning üle kogu riigi anti õhuhäire, teatasid ametnikud laupäeval.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 7. märtsil kell 13.41:

- Vene rünnakutes hukkus kuus inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit.

Vene rünnakus hukkus kuus inimest

Ida-Ukrainas Harkivi oblastis ballistilise raketiga tabamuse saanud kortermaja rusudest leiti viie inimese surnukehad, üks inimene hukkus Dnipropetrovski oblastis.

"Vaenlase rünnaku tagajärjel hävis Harkivi Kiievi rajoonis praktiliselt täielikult osa viiekorruselisest elumajast. Samuti sai kahjustada lähedal asuv hoone," teatas Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Sõnegubov Telegramis.

Harkivi linnapea Igor Terehhov ütles, et viis inimest hukkus ja 10 sai vigastada, sealhulgas kuue- ja 11-aastane poiss ning 17-aastane tüdruk.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatas, et Nikopoli rajoonis toimunud Venemaa rünnakus sai üks inimene surma ja teine haavata. Ganža sõnul ründas Vene armee piirkonda umbes 20 korda, kasutades droone, suurtükke ja rakette.

Lõuna-Ukrainas Zaporižžjas sai Venemaa droonirünnakus viga imik, ütles oblasti administratsiooni juht Ivan Fedorov.

Harkivi oblastis Tšuhujivis sai linnapea Galõna Minajeva sõnul kesklinnas asuvale elumajale korraldatud droonirünnakus vigastada kaks inimest.

Venemaa rünnakute tõttu anti öösel õhuhäire kogu Ukrainas.

NATO liikmesriik Poola teatas, et tõstis rünnakule reageerides õhku oma sõjalennukid.

"Vene Föderatsiooni raketirünnakute tõttu Ukraina territooriumile on meie õhuruumis alustanud tegevust sõjalennukid," teatas relvajõudude operatiivjuhatus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 272 360 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 737 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 151 (+3);

- suurtükisüsteemid 38 004 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1670 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1322 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 161 858 (+1868);

- tiibraketid 4384 (+0);

- laevad/kaatrid 30 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 81 812 (+170);

- eritehnika 4080 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: BNS

