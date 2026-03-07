X!

Venemaa raketirünnakus Harkivile hukkus 11 inimest

Välismaa
Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis.
Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis. Autor/allikas: SERGEY BOBOK / AFP/Scanpix
Venemaa andis öösel Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketilöögi. Harkivi linnas tabas ballistiline rakett kortermaja, kus hukkus 11 inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 7. märtsil kell 19.55:

- Kortermaja tabanud ballistiline rakett tappis 11 inimest;

- Ukraina luure: Vene vägede liikumine Zaporižžjale on peatatud;

- Vene rünnakutes hukkus mitu inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit.

Kortermaja tabanud ballistiline rakett tappis 11 inimest

Vene vägede raketirünnakus Harkivile hukkus 11 inimest, kui ballistiline rakett tabas kortermaja. Hukkunute seas oli kaks last. Vigastada sai vähemalt 15 inimest.

Hukkunute arv võib kasvada, sest päästeoperatsioon veel kestab. Rusude all usutakse olevat eel 11 inimest.

"Meie partnerid peavad vastama sellistele barbaarsetele rünnakutele elu vastu," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina luure: Vene vägede liikumine Zaporižžjale on peatatud

Ukraina sõjaväeluure (HUR) üksused ja Ukraina relvajõud peatasid Vene vägede edenemise Zaporižžja linna suunas, teatas HUR, lisades, et tegu oli kaitseoperatsiooniga Lõuna-Ukrainas, mis kestis kolm kuud.

HUR ei täpsustanud, kus Vene vägede edenemine peatati. Küll märkis HUR, et sõjaväeluure erivägede üksus Tõmura tappis või haavas üle 300 Venemaa sõduri ning vangistas lisaks 39.

Vene rünnakus hukkus üle Ukraina mitu inimest

Venemaa andis öösel Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketilöögi, mille tagajärjel hukkus kuus inimest ning üle kogu riigi anti õhuhäire, teatasid ametnikud laupäeval.

Lisaks Harkivi kümnele hukkunule hukkus üks inimene hukkus Dnipropetrovski oblastis.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatas, et Nikopoli rajoonis toimunud Venemaa rünnakus sai üks inimene surma ja teine haavata. Ganža sõnul ründas Vene armee piirkonda umbes 20 korda, kasutades droone, suurtükke ja rakette.

Lõuna-Ukrainas Zaporižžjas sai Venemaa droonirünnakus viga imik, ütles oblasti administratsiooni juht Ivan Fedorov.

Harkivi oblastis Tšuhujivis sai linnapea Galõna Minajeva sõnul kesklinnas asuvale elumajale korraldatud droonirünnakus vigastada kaks inimest.

Venemaa rünnakute tõttu anti öösel õhuhäire kogu Ukrainas.

NATO liikmesriik Poola teatas, et tõstis rünnakule reageerides õhku oma sõjalennukid.

"Vene Föderatsiooni raketirünnakute tõttu Ukraina territooriumile on meie õhuruumis alustanud tegevust sõjalennukid," teatas relvajõudude operatiivjuhatus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 272 360 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 737 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 151 (+3);

- suurtükisüsteemid 38 004 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1670 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1322 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 161 858 (+1868);

- tiibraketid 4384 (+0);

- laevad/kaatrid 30 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 81 812 (+170);

- eritehnika 4080 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel, Marko Tooming

Allikas: Kyiv Independent, Rueuters, BNS

