Ida-Virumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest

Politseiauto
Laupäeval kell 18.33 sai häirekeskus teate, et Ida-Virumaal Auvere külas sõitis sõiduauto teelt välja vette ning paiskus katusele. Kaks inimest said sõidukist ise välja, kuid kaks inimest ei saanud ja nad hukkusid õnnetuse tagajärjel.

Esimesena sündmuskohale jõudnud Narva päästjad tõid sõidukist välja kaks sinna jäänud inimest ja alustasid nende elustamist. Kiirabi saabudes jätkasid meedikud elustamisega, kuid kahjuks ei õnnestunud kummagi inimese elu päästa.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Toimetaja: Marko Tooming

