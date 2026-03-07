Ida-Virumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest

Laupäeval kell 18.33 sai häirekeskus teate, et Ida-Virumaal Auvere külas sõitis sõiduauto teelt välja vette ning paiskus katusele. Kaks inimest said sõidukist ise välja, kuid kaks inimest ei saanud ja nad hukkusid õnnetuse tagajärjel.