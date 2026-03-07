X!

Välisministeerium: erilend alustas teed Dubaist, üks ootab väljalendu

Air Balticu lennuk.
Air Balticu lennuk. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Laupäeva õhtul asus Dubaist teele üks välisministeeriumi korraldatud erilend ja teine ootab väljalendu, et aidata koju Araabia Ühendemiraatides reisil olnud Eesti kodanikud ning nende Eesti elamisloaga pereliikmed, teatas välisministeerium.

Dubaist Tallinna poole väljus AirBalticu lend ja ööl vastu pühapäeva on oodata Fly Dubai lennu väljumist Riia poole.

Pühapäeval väljub Dubaist veel kaks viimast erilendu Tallinna (Heston) ja Riiga (Fly Dubai), millest üks on juba komplekteeritud. Neile, kes Araabia Ühendemiraatidest praegu lahkuda soovivad, on avatud piletiostuvõimalus homme õhtusele FlyDubai erilennule, teatas välisministeerium.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et erilendude korraldamine Eesti reisijate kojutoomiseks väga kiiresti muutuvates oludes on olnud keeruline operatsioon.

"Oleme laupäevast alates töötanud selle nimel, et meie inimesed koju saaksid," ütles Tsahkna ja lisas, et ette on tulnud palju ootamatusi, mida on tulnud väga kiiresti lahendada. "Lisaks reedesele kolmele lennule on praegu Eesti poole teel üks täiendav erilend, teine lükkus veidi edasi ja alustab oodatavasti teekonda ööl vastu homset ja homme õhtul peaks Dubaist välja lendama kaks viimast erilendu," lausus ta.

Olud Ühendemiraatides on aga muutlikud ja oleme valmis plaanimuudatusteks, kuid palun kõigil, kes soovivad kohta erilennule, pilet ära osta, lisas Tsahkna.

Peale seitset erilendu rohkem välisministeeriumil rohkem erilende plaanis korraldada ei ole.

"Oleme pidevas kontaktis oma Euroopa kolleegidega ja Eesti inimesi paigutatakse ka teiste riikide erilendudele," ütles Tsahkna ja lisas, et samuti on vaikselt taastumas liinilennud.

Kataris, Saudi Araabias, Bahreinis, Jordaanias ja Kuveidis viibivate Eesti kodanike ja nende Eesti elamisloaga pereliikmete koju aitamisega tegeleb välisministeerium personaalselt.

Välisministeerium palub, et need, kes erilennule on koha saanud, arvestaksid, et lennupileteid muuta ei saa. Broneeringu link võib jõuda ka nende inimesteni, kes on juba koju jõudnud. Palume sellisel juhul broneeringu linki eirata.

Välisministeerium palub kõigil Eesti kodanikel, kes on Lähis-Ida piirkonnas ja kes end registreerinud ei ole, teha seda välisministeeriumi veebilehel.

Vajadusel saab pöörduda kirjutades konsul@mfa.ee või helistades info saamiseks ööpäevaringsel hädaabitelefonil +372 5301 9999.

Toimetaja: Marko Tooming

