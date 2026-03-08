X!

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla

Eesti
Naftahoidla põleng
Naftahoidla põleng Autor/allikas: X/kuvatõmmis
Eesti

Teherani Shahrani naftahoidla on pärast Iisraeli õhurünnakuid laupäeva õhtul ulatuslikus tulekahjus täielikult hävinud, teatasid sõjablogijad X-is.

Plahvatusi piirkonnas kajastas ka CNN ja teised rahvusvahelised uudistekanalid.

Iisraeli ja USA ametnikud ähvardasid olukorra edasise eskaleerumisega, kuna Iraan vastas vastuseks uute rünnakutega Lähis-Idas.

Donald Trump on öelnud, et ainult Iraani tingimusteta alistumine lõpetab kaheksa päeva tagasi alanud pealetungi. Iraaniga ei tule mingit kokkulepet peale tingimusteta alistumise," kirjutas Trump reedel oma Truth Sociali platvormil, kui USA strateegilised pommitajad tegutsesid Iraani kohal ja intensiivsed Iisraeli rünnakud Liibanonis sundisid üle miljoni inimese oma kodudest põgenema.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: X, CNN

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:13

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskond jõuab lõpuks esikümnesse?

09:00

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

09:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Grigori Kromanovile

08:48

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

08:23

Iisrael ründas taas Lõuna-Liibanoni

08:08

Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

07:03

USA varustab Lähis-Ida partnereid Ukrainas testitud droonivastase tehnikaga

06:36

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla

05:53

Juhan Parts: Eesti peab leidma tee ideoloogilistest dogmadest välja

00:05

Tallinna FC Qarabag teenis poolfinaalis viis punast kaarti

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

07.03

Galerii: esimesed erilennud Eesti turistidega jõudsid Tallinnasse Uuendatud

07.03

Trump ähvardas laiendada rünnakuid Iraanis uutele sihtmärkidele Uuendatud

07.03

Reformierakonna manifest: tegime Eesti korda, nüüd hakkame unistama

07.03

Iraani president palus naaberriikidelt rünnakute eest vabandust

07.03

Ajutiselt töö peatanud Dubai lennujaam teatas lendude jätkumisest Uuendatud

07.03

Rootsi pidas kinni Venemaa varilaevastiku laeva

06:36

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla

07.03

Parempoolsed ja sotsid nimetasid Reformierakonna visiooni valelikuks Uuendatud

07.03

Sõja 1473. päev. Venemaa raketirünnakus Harkivile hukkus 11 inimest Uuendatud

07.03

AFP: Dubais, Manamas ja Jeruusalemmas kärgatasid plahvatused

ilmateade

loe: sport

09:13

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskond jõuab lõpuks esikümnesse?

08:48

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

08:08

Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

00:05

Tallinna FC Qarabag teenis poolfinaalis viis punast kaarti

loe: kultuur

09:00

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

09:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Grigori Kromanovile

07.03

Netflixi sarjale muusika loonud Raul Ojamaa: muusika ülesanne on pilti toetada

07.03

Eva Koff: mulle meeldib, kui looming tekitab minus rahutust

loe: eeter

09:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Grigori Kromanovile

07.03

Netflixi sarjale muusika loonud Raul Ojamaa: muusika ülesanne on pilti toetada

07.03

Galerii: "Rakett 69" teadusteater viib kosmosesse

07.03

Tartus elav iraanlane: iraanlased ei taha sõda, aga me tahame vabaks saada

Raadiouudised

07.03

Omavalitsustele arendatakse uut rahvaküsitluste keskkonda

07.03

Tänavu kevadel üleujutusi ei tule

07.03

Päevakaja (07.03.2026 18:00:00)

07.03

Ilm püsib sajuta

06.03

Päevakaja (06.03.2026 18:00:00)

06.03

Paide sai uue linnapea

06.03

Suurinvesteeringuid toetava käendusmeetme üksikasjad selguvad aasta lõpuks

06.03

Narvas luhtus Keskerakonna ja Plaan B võimupööre

06.03

Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõte investeerib Eestisse 100 miljonit eurot

06.03

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo