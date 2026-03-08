Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla

Tehran's Shahran oil depot is completely consumed by a massive blaze after Israeli airstrikes hit the facility tonight. pic.twitter.com/urp47MPxZi — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 7, 2026

Plahvatusi piirkonnas kajastas ka CNN ja teised rahvusvahelised uudistekanalid.

Iisraeli ja USA ametnikud ähvardasid olukorra edasise eskaleerumisega, kuna Iraan vastas vastuseks uute rünnakutega Lähis-Idas.

Donald Trump on öelnud, et ainult Iraani tingimusteta alistumine lõpetab kaheksa päeva tagasi alanud pealetungi. Iraaniga ei tule mingit kokkulepet peale tingimusteta alistumise," kirjutas Trump reedel oma Truth Sociali platvormil, kui USA strateegilised pommitajad tegutsesid Iraani kohal ja intensiivsed Iisraeli rünnakud Liibanonis sundisid üle miljoni inimese oma kodudest põgenema.