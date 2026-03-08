USA varustab Lähis-Ida partnereid Ukrainas testitud droonivastase tehnikaga

USA varustab Lähis-Ida partnereid Ukrainas testitud droonivastaste süsteemidega, teatas The Wall Street Journal laupäeval, rõhutades kasvavat rahvusvahelist nõudlust Kiievi lahinguväljal tõestatud tehnoloogia järele, mis on võimeline tõrjuma Iraani droonirünnakuid.

Oluline 8. märtsil kell 7.00:

Ukrainas ulatuslikult testitud süsteemid on loodud saabuvate droonide ja muude õhuohtude jälgimiseks, tuginedes Kiievi kogemustele Iraani loodud Shahed droonide eest kaitsmisel, mida Venemaa on alates 2022. aastast Ukraina vastu ulatuslikult kasutanud.

Selle aja jooksul on Ukraina linnadesse ja infrastruktuurile lastud kümneid tuhandeid selliseid droone.

Kasutatav süsteem, mida tuntakse nime all Merops, on kompaktne droonivastane platvorm, mille on välja töötanud USA ettevõte Project Eagle.

See platvorm laseb välja väikeseid jälgimisdroone, mis tuvastavad, jälgivad ja hävitavad saabuvaid droone, sealhulgas Venemaa ja Iraani poolt sageli kasutatavaid Shahed-tüüpi droone.

Huvi Ukraina droonitõrjealase oskusteabe vastu on levinud üle kogu Lähis-Ida, kusjuures mitmed riigid, sealhulgas Katar, on saatnud ametnikke ja sõjaväe esindajaid Ukraina rajatisi külastama ja Kiievi sõjaaegsetest uuendustest õppima.

WSJ andmetel on delegatsioonid külastanud tehaseid ja arenduskeskusi, et jälgida, kuidas Ukraina insenerid täiustavad droonide vastast taktikat ja süsteeme, tuginedes reaalsetele lahinguvälja kogemustele.

Ametnikud demonstreerisid, kuidas süsteeme kokku pannakse, ja selgitasid, kuidas konstruktsioone pidevalt täiustatakse, tuginedes reaalsetele lahinguvälja tingimustele.