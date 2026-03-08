"Ukraina stuudios" kell 18.45: Riho Ühtegi ja Raivo Vare

Pühapäeval on "Ukraina stuudio" saatekülalisteks kindralmajor reservis Riho Ühtegi ja analüütik Raivo Vare.

Ukrainlased on viimastel nädalatel suutnud vabastada rohkem maad kui kaotanud. Nad on aktiivsed rinde kaguosas, samal ajal kui venelaste käes on jätkuvalt initsiatiiv rinde idaosas. Sõjalisi arenguid analüüsib kindralmajor reservis Riho Ühtegi.

Samuti uuritakse saates seda, kas ja kui kõrgesse hinda on eelmisel nädalavahetusel Lähis-Idas lahvatanud sõja kontekstis tõusnud ukraina droonispetsialistid.

USA ja Iisraeli sõjalised löögid Iraani pihta on segi löönud maailma energiaturu. Kas Moskva jaoks on järsult kerkinud nafta ja gaasihinnad ning katkenud tarneahelad suuremaks võiduks kui võimalik järjekordse liitlase kaotus, seda selgitab analüütik Raivo Vare.

Saatejuht on Reimo Sildvee.