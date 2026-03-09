X!

Otse kell 12: politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni arutelu riigikogus

Eesti
Eesti

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab esmaspäeval avalikul istungil riigikogu liikmete esitatud riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine politseijuhtide kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud Kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimiseks" eelnõu.

Kell 12 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud eelnõu esitaja esindaja, endine riigi peaprokurör, kohtunik Andres Parmas, riigi peaprokurör Astrid Asi, juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar ja kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.

21 riigikogu liiget algatasid jaanuaris otsuse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks, mille töö eesmärk on politseijuhtide Elmar Vaheri, Eerik Heldna ja Aivar Alavere kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimine.

Eelnõu üle andnud Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul ei saa parlamentaarses järelevalves anda hinnanguid kohtuotsustele.

"Kuid praeguses usalduskriisis õigussüsteemi puhul ei saa parlament jääda kõrvale. Meil on kaasus, kus endine keskkriminaalpolitsei direktor, endine kaitsepolitsei direktori asetäitja ning  endine politsei- ja piirivalveameti direktor on esitanud väite, et nende suhtes on riigi süüstavat võimu rakendatud isiklikel või seadusest mittetulenevatel motiividel," sõnas Reinsalu.

Tema sõnul on usalduse taastamiseks minimaalne, mida rahvaesindus saab teha, vastava uurimiskomisjoni moodustamine, et kuulata ära kõik asjasse puutuvad isikud ning teha kõlanud väidete pinnalt järeldused, et taastada läbi avaliku arutelu usaldus õigussüsteemi.

Eelnõu algatasid: Urmas Reinsalu (Isamaa), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Aivar Kokk (Isamaa), Andres Metsoja (Isamaa), Lauri Laats (KE), Andrei Korobeinik (KE), Mart Maastik (Isamaa), Kalle Grünthal (fraktsioonitu), Jaak Valge (fraktsioonitu), Kersti Sarapuu (fraktsioonitu), Aleksei Jevgrafov (KE), Priit Sibul (Isamaa), Diana Ingerainen (E200), Vladimir Arhipov (KE), Lea Danilson-Järg (Isamaa), Tõnis Lukas (Isamaa), Jaanus Karilaid (fraktsioonitu), Ants Frosch (fraktsioonitu), Peeter Ernits (fraktsioonitu), Enn Eesmaa (fraktsioonitu) ja Leo Kunnas (fraktsioonitu).

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:52

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

10:51

Hiiglaslikud raadiogalaktikad aitavad kaardistada nähtamatut tumeainet

10:43

Koerte väljaheited levitavad sulalumega parasiidimune

10:36

Euroopa gaasihinnad kerkisid 30 protsenti

10:33

TÄNA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar suudab paralümpial edasi pääseda?

10:28

Kriisi ajal aitab hädast välja elutuppa paigaldatav kuivkäimla

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

10:11

Šveits tegi sularaha kasutamise põhiseaduslikuks õiguseks

10:10

Eesti võitis noorte mitmevõistluse Balti võistkondlikud meistrivõistlused

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08.03

Sõja 1474. päev. Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat Uuendatud

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

08.03

Ida-Virumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

08.03

Juhan Parts: Eesti peab leidma tee ideoloogilistest dogmadest välja

05:34

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Küprose meedia: võimud vahistasid Iraani abistamises kahtlustatava Eesti kodaniku

08.03

Raudsik: Iraani sõja lõppu ei paista

ilmateade

loe: sport

10:52

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

10:33

TÄNA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar suudab paralümpial edasi pääseda?

10:10

Eesti võitis noorte mitmevõistluse Balti võistkondlikud meistrivõistlused

09:39

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

loe: kultuur

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

08:58

Festivalil Leigo Järvemuusika esietendub kontsertlavastus "Raua needmine"

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

loe: eeter

10:43

Koerte väljaheited levitavad sulalumega parasiidimune

10:28

Kriisi ajal aitab hädast välja elutuppa paigaldatav kuivkäimla

09:45

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Mõttetu, mitte mõtetu

08.03

Maire Aunaste: minu elukaaslane on televiisor, selleta sureksin kohe ära

Raadiouudised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

09:20

Raadiouudised (09.03.2026 09:00:00)

08.03

Päevakaja (08.03.2026 18:00:00)

08.03

Parts: vajame põhimõttelist pööret energiamajanduses

08.03

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

07.03

Omavalitsustele arendatakse uut rahvaküsitluste keskkonda

07.03

Tänavu kevadel üleujutusi ei tule

07.03

Päevakaja (07.03.2026 18:00:00)

07.03

Ilm püsib sajuta

06.03

Päevakaja (06.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo