Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

Välismaa
Iraanist väljatulistatud raketi rusud Türgi lõunaosas Hatay provintsis, mille NATO õhukaitse lasi alla 4. märtsil.
Iraanist väljatulistatud raketi rusud Türgi lõunaosas Hatay provintsis, mille NATO õhukaitse lasi alla 4. märtsil. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Türgi teatas esmaspäeval, et NATO õhukaitsejõud tulistasid alla Iraanist välja lastud ja Türgi õhuruumi sisenenud ballistilise raketi. Tegemist on juba teise sellise juhtumiga kuue päeva jooksul.

Türgi kaitseministeeriumi teatel peatati rakett esmaspäeval Türgi kaguosas Gaziantepi provintsi kohal. "Mõned tükid kukkusid Gaziantepi provintsi kõrbealale. Juhtumi tagajärjel inimohvreid ega vigastatuid ei olnud," tsiteeris uudisteagentuur Anadolu kaitseministeeriumi avaldust.

Esimese Iraanist Türgi suunas lennanud ballistilise raketi tõrjusid NATO väed kolmapäeval, 4. märtsil.  

Siis tegi Türgi presidendi pressiesindaja Burhanettin Duran avalduse, et Türgi rakendab kõik vajalikud meetmed oma territooriumi ja õhuruumi kaitsmiseks.  Ankara hoiatas Iraani laupäeval uuesti ründamise eest, kuid pole vihjanud, et soovib ametlikult kutsuda NATO liikmeid üles talle täiendavat kaitset pakkuma.

"Rõhutame veel kord, et meie riigi territooriumile ja õhuruumile suunatud ohu vastu võetakse otsustavalt ja kõhklemata kõik vajalikud meetmed," teatas Türgi kaitseministeerium. "Samuti kinnitame, et kõigi huvides on Türgi hoiatusi selles osas kuulda võtta," öeldi ministeeriumi avalduses.

Seni ei ole selge, kuhu rakett oli sihitud.

USA õhuväed paiknevad Türgi lõunaosas asuvas Incirliki baasis ja kirdes asuvas Malatya provintsis asub NATO radaribaas, mis pakub alliansile elutähtsat infot.

Ankara sõnul ei ole Washington kasutanud Incirliki oma õhurünnakutes Iraanile, millele Teheran on vastanud omapoolsete raketi- ja droonirünnakutega ümbruskonna riikidele.

Iraan ei kommenteerinud juhtunut kohe, kuid on korduvalt öelnud, et ta ei sõdi piirkonna riikidega ega ole otseselt Türgit sihtinud.

Türgi, mis püüdis enne eelmisel nädalal alanud õhusõda vahendada USA-Iraani kõnelusi, on varem öelnud, et tal ei ole praegu kavatsust rakendada NATO artiklit 4, mis kutsuks liitlasi üles konsulteerima, kui mõni liige on ohus. See võib viia alliansi artikli 5 rakendamiseni, mis kutsuks NATO-t üles kaitsma oma rünnatud liitlast.

Türgil on NATO suuruselt teine ​​armee ja viimastel aastatel on temast saanud kaitsetööstuses globaalne tegija. Siiski puudub tal endiselt oma täielik õhukaitse, hoolimata pingutustest seda arendada. Ta on mõlemas intsidendis toetunud NATO õhukaitsele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

