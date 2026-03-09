X!

Koidula ja Luhamaa öine sulgemine pole piiriületajate arvu vähendanud

Eesti
Luhamaa piiripunkt.
Luhamaa piiripunkt. Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

Valitsuse otsus sulgeda Koidula ja Luhamaa piiripunktid öisel ajal ei ole vähendanud piiriületajate arvu. Kagu piiripunktid otsustati sulgeda öiseks ajaks alates 24. veebruarist kolmeks kuuks.

Ööpäevas ületab Koidula piiripunkti ligi 400 isikut ja Luhamaal ligi 300 inimest, seega viimaste nädalate jooksul on piirületajate arv jäänud enam-vähem samaks.

"Piiripunktis on nagu elu rohkem – piiriületus on intensiivsem. Kui vaadata piiriületajate hulkasid veebruari esimesel nädalal ja märtsi esimesel nädalal, siis isikute piiriületuses suurt langust ei ole olnud ja ka sõidukite piiriületuses võrreldes eelmise kuuga on langus olnud viis protsenti, siis me teenindame sama hulga piiriületajaid 12 tunni jooksul," lausus PPA kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Kõige enam on piiripunktide öine sulgemine mõjutanud kohalikke ettevõtteid, kus töötajad peavad iga päev tööl käimiseks piiri ületama.

"Praegu on tööandjad ja inimesed kohanenud nende võimalustega. Tean,  et vähemalt ühel käib hommikul tööandja ise järel, käib piiri peal vastas, viib tööle ja teinekord ka tagasi. Kes otsib korterit, kas siis püsivamalt jääda siia, ja mõned on isegi öelnud, et kui piir täiesti kinni läheb, siis nad on valmis (siia) jääma," ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Kagu piiripunktid on avatud iga päev hommikul kella seitsmest kuni õhtul kella seitsmeni.

Toimetaja: Marko Tooming

