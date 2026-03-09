Fotod: Tallinnas möödus 82 aastat märtsipommitamisest

Märtsipommitamist meenutati muinsuskaitse seltsi eestvedamisel mitmete üritustega, veerand kaheksa õhtul süüdati Harju tänaval küünlad ja helisesid kirikute leinakellad.

1944. aasta märtsis pommitas Nõukogude Liidu õhuvägi Tallinna ja teisi Eesti linnu. 9. märtsi õhtu ja järgneva öö rünnakutes Tallinnale hukkusid sajad inimesed ning hävis pea kolmandik linnast.