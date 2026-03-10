X!

Volkswageni kasum langes madalaimale tasemele alates 2016. aastast

Saksa autofirma Volkswagen
Saksa autofirma Volkswagen
Saksamaa autohiid Volkswagen teatas teisipäeval, et kontserni maksudejärgne kasum langes eelmisel aastal ligikaudu 44 protsenti. Firma kasum langes seetõttu madalaimale tasemele alates 2016. aastast.

Saksa autohiiu teatel oli 2025. aasta maksudejärgne kasum 6,9 miljardit eurot (8 miljardit dollarit), mis on madalaim tase alates 2016. aastast, mil kümmet brändi ühendav kontsern kandis miljardeid ühekordseid kulusid seoses tagasikutsumiste ja diislikütuse heitkoguste testide petmisega seotud juriidiliste probleemidega.

Hoiatades, et kontserni kasumimarginaal ei ole pikas perspektiivis piisav, ütles Volkswageni finantsjuht Arno Antlitz, et ettevõtte konkurentsivõimelisemaks muutmiseks võidakse tulevikus rakendada täiendavaid kulude kärpimise meetmeid.

"Me saame selle saavutada ainult siis, kui jätkame rangelt kulude vähendamist. Sellele keskendumegi lähikuudel," ütles Antlitz.

Juba enne, kui USA president Donald Trump eelmisel aastal väljaspool Ühendriike toodetud autodele tollitariifid kehtestas, seisis Euroopa suurim autotootja silmitsi Hiina müügi kokkuvarisemise, Euroopa stagneerunud nõudluse ning ebaühtlasest nõudlusest hoolimata elektriautodesse investeerimise kuludega.

Volkswagen sõlmis 2024. aasta lõpus ametiühingutega kokkuleppe koondada 2030. aastaks 35 000 töökohta, peamiselt kontserni nimibrändi juurest, seda osana laiemast plaanist säästa 15 miljardit eurot aastas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

