X!

Kultuuriministeerium tühistas lõimumisteemalise koolituse ajakirjanikele

Eesti
Heidy Purga
Heidy Purga Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigihange, millega otsiti koolitajat, et suurendada meediatöötajate oskust käsitleda lõimumise ja rände teemasid, on tühistatud, ütles kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond). Koolitusprogramm oleks ministeeriumile maksma läinud 315 000 eurot.

"Mõnikord on tarvis üks samm tagasi astuda, et hiljem kaks sammu edasi liikuda. See hange on tänasega tühistatud, seda ei tule. Tänase seisuga on tõesti riigihange "Koolitusprogramm kohalike meediakanalite töötajatele" tühistatud," lausus Purga esmaspäeval riigikogus küsimustele vastates.

Purga ütles, et hetkel kehtib hanke kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustusaeg ja see kehtib kuni 13. märtsini.

"Peale seda saab edasi liikuda. Hetkel me tõesti panime selle koolitusprogrammi tellimise pausile," lausus Purga. "Mida me edasi teeme, on küsimus. Me konsulteerime uuesti osapooltega, ennekõike teadusasutustega, ennekõike Tartu Ülikooliga, keda meil partnerina koolitajaks ja heaks partneriks üldiselt oleks väga tarvis. Nii et see on aus hetkeseisu kirjeldus ja loodan, et ammendav," sõnas minister.

Purga lisas, et otsus hange tühistada sündis peale diskussioone.

"Endise ajakirjandusinimesena raadiost ja meediamajast – Eesti Rahvusringhääling näiteks – pean ajakirjandusest väga lugu. Ja ministrina tundus mulle samuti, et seda oleks saanud teha paremini," lisas Purga.

Kultuuriministeerium otsis riigihankega koolitajat sooviga suurendada meediatöötajate oskust käsitleda lõimumise ja rände teemasid professionaalselt ja vastutustundlikult. Eelkõige valla-, linna- ja maakonnalehtede ajakirjanikele suunatud projekti eest on ministeerium valmis välja käima 315 000 eurot.

Ministeerium arvestas kuni 250 inimesega ning sihtgrupis olid lisaks ajakirjanikele ka kohalikud kommunikatsioonitöötajad.

Ministeeriumi koolitusplaan tekitas ühiskonnas vastukaja, sest mõned poliitikud ja ajakirjanikud nägid koolituses ohtu ajakirjandusvabadusele.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:24

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös

11:23

Soome kaitsepolitsei: Venemaa tegevus suurendab õnnetuste ohtu Läänemerel

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

11:00

KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri? Uuendatud

10:49

Keskerakond ja Isamaa tahavad kütuste aktsiisitõusu ära jätta

10:46

Loomaarst: kasside karvavahetust aitab leevendada regulaarne kammimine

10:37

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

10:26

Prokuratuur leidis Tallinna pingihangetest rikkumisi, aga lõpetas menetluse

10:07

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:03

Jälgimistehnoloogia odavus seljatab sotsiaaleetilised kitsaskohad

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

09.03

Sõja 1475. päev. Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

07:56

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

09.03

Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Halduskohus: täpse seaduseta ei tohi riik pangakontot näha küsida

09.03

Politico: liikmesriigid pole rahul von der Leyeni välispoliitilise tegevusega

ilmateade

loe: sport

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

11:00

KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri? Uuendatud

10:37

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

09:44

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

loe: kultuur

09.03

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

09.03

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

09.03

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

10:46

Loomaarst: kasside karvavahetust aitab leevendada regulaarne kammimine

09:37

Trenniköögis kokkade olümpiaks valmistuv tippkokk: pinge on tohutu

08:44

Saja-aastane Pärnu apteek järgib Eesti esimese naisproviisori nõuandeid

09.03

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

Raadiouudised

09:30

Raadiouudised (10.03.2026 09:00:00)

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

09.03

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

09.03

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

09.03

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo