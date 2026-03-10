Kultuuriministeerium tühistas lõimumisteemalise koolituse ajakirjanikele

Riigihange, millega otsiti koolitajat, et suurendada meediatöötajate oskust käsitleda lõimumise ja rände teemasid, on tühistatud, ütles kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond). Koolitusprogramm oleks ministeeriumile maksma läinud 315 000 eurot.

"Mõnikord on tarvis üks samm tagasi astuda, et hiljem kaks sammu edasi liikuda. See hange on tänasega tühistatud, seda ei tule. Tänase seisuga on tõesti riigihange "Koolitusprogramm kohalike meediakanalite töötajatele" tühistatud," lausus Purga esmaspäeval riigikogus küsimustele vastates.

Purga ütles, et hetkel kehtib hanke kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustusaeg ja see kehtib kuni 13. märtsini.

"Peale seda saab edasi liikuda. Hetkel me tõesti panime selle koolitusprogrammi tellimise pausile," lausus Purga. "Mida me edasi teeme, on küsimus. Me konsulteerime uuesti osapooltega, ennekõike teadusasutustega, ennekõike Tartu Ülikooliga, keda meil partnerina koolitajaks ja heaks partneriks üldiselt oleks väga tarvis. Nii et see on aus hetkeseisu kirjeldus ja loodan, et ammendav," sõnas minister.

Purga lisas, et otsus hange tühistada sündis peale diskussioone.

"Endise ajakirjandusinimesena raadiost ja meediamajast – Eesti Rahvusringhääling näiteks – pean ajakirjandusest väga lugu. Ja ministrina tundus mulle samuti, et seda oleks saanud teha paremini," lisas Purga.

Kultuuriministeerium otsis riigihankega koolitajat sooviga suurendada meediatöötajate oskust käsitleda lõimumise ja rände teemasid professionaalselt ja vastutustundlikult. Eelkõige valla-, linna- ja maakonnalehtede ajakirjanikele suunatud projekti eest on ministeerium valmis välja käima 315 000 eurot.

Ministeerium arvestas kuni 250 inimesega ning sihtgrupis olid lisaks ajakirjanikele ka kohalikud kommunikatsioonitöötajad.

Ministeeriumi koolitusplaan tekitas ühiskonnas vastukaja, sest mõned poliitikud ja ajakirjanikud nägid koolituses ohtu ajakirjandusvabadusele.