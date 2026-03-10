Soome kaitsepolitsei: Venemaa tegevus suurendab õnnetuste ohtu Läänemerel

Soome kaitsepolitsei (supo) avaldas ülevaate riigi julgeolekust ja teatas, et Venemaa on jätkuvalt suurim oht riigi julgeolekule. Supo tõi välja, et Venemaa tegevus suurendab õnnetuste ohtu Läänemerel, kuid kõik kahtlased juhtumid ei ole alati seotud Moskvaga.

Ka seekordses ülevaates mainitakse Venemaad kohe sissejuhatuses. Soome kaitsepolitsei (supo) juhi Juha Marteliuse sõnul ei kao Venemaa suurriigi püüdlused ka siis, kui sõda Ukrainas lõpeb.

Supo tõi välja, et Venemaa tegevus suurendab õnnetuste ohtu Läänemerel. Piirkonnas sõidavad kehvas seisukorras tankerid, millel puudub korralik kindlustus ja mis kuuluvad Venemaa varilaevastikku.

Samas rõhutas supo, et kõik kahtlane pole alati Venemaa mõjutustegevus. Näiteks avalikkuses kajastatud kaablirikked Läänemerel on Supo hinnangul olnud kogu 2000. aastate jooksul üsna tavalised ning pelgalt nende kordumise põhjal ei saa teha järeldusi riikliku mõjutustegevuse kohta, vahendas Helsingin Sanomat.

Venemaa kujutab endast Soomele ka kõige suuremat luureohtu. Venemaad huvitab muuhulgas Soome välispoliitika, NATO liikmesusest tulenevad muutused, Soome piiripoliitika ning kriitiline ja sõjaline taristu.

Supo hinnangul soovib Hiina tugevdada oma positsiooni maailmas ning Pekingi huvides on nõrgestada Euroopa Liitu ühtsust. Hiina ostab Venemaalt odavat naftat ning mõlema riigi ühine eesmärk on vähendada lääneriikide mõju.

Samal ajal kasvab maailmas konkurents kriitiliste mineraalide pärast. Supo käsitles veel ka Lähis-Ida piirkonda ning märkis, et sealne pikaajaline ebastabiilsus mõjutab ka Euroopat ja Soomet

Supo jättis terroriohu taseme muutmata ning märkis, et radikaalne islam ja paremäärmuslus kujutavad endiselt suurimat terroriohtu nii Soomes kui ka Euroopas. Supole valmistab endiselt muret noorte inimeste radikaliseerumine.