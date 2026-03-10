Ungari parlament võttis vastu resolutsiooni Ukraina EL-iga liitumise vastu

Ungari valitsuse pressiesindaja Zoltan Kovacsi sõnul kutsuvad saadikud valitsust üles vältima raha või relvade saatmist Ukrainale ning toetama selle asemel "rahvusvahelisi rahupüüdlusi".

Otsus, mille poolt hääletas 142 ja vastu 28 saadikut (neli jäi erapooletuks), sündis ajal, mil pinged Kiievi ja Budapesti vahel on haripunktis ning Ungari parlamendivalimisteni on jäänud vaid kuu aega.

Peaminister Viktor Orbán ja tema valitsev liit Fidesz-KDNP on Ukraina EL-iga liitumisele järjepidevalt vastu seisnud.

"Resolutsioonis märgitakse, et Ukraina liitumist vastustatakse, kuna riik on sõjas ning tema vastuvõtmine seaks ohtu Euroopa Liidu, muutes ühenduse konflikti otseseks osapooleks," kirjutas Kovacs sotsiaalmeedias.

Ehkki Ukrainale anti EL-i kandidaatriigi staatus 2022. aastal pärast Venemaa täiemahulist sissetungi, on Budapest seni blokeerinud esimeste liitumispeatükkide avamist.

Ungari saadikud hoiatasid ka, et edasine abi Ukrainale tuleks EL-i ühtekuuluvusfondide ja põllumajandustoetuste arvelt.

Resolutsioon kutsub valitsust üles hoidma ära nii Ungari kui ka EL-i sõtta kiskumist, korrates Orbáni pikaajalist väidet, nagu takistaks lääne sõjaline toetus Ukrainale rahumeelset lahendust.

Parlamendiliikmed hoiatasid ka algatuste eest, mis muudaksid EL-i sõjaliseks liiduks, ning katsete eest hiilida mööda ühehäälsuse nõudest liidu otsustusprotsessis.

Praeguse seisuga blokeerib Budapest EL-i 20. sanktsioonide paketti Moskva vastu ja 90 miljardi euro suurust laenu Kiievile. Põhjuseks on naftatransiidi seiskumine Družba torujuhtme kaudu.

Kiievi teatel lakkas torujuhe, mis tarnis Vene toornaftat Ungarisse ja Slovakkiasse, töötamast jaanuari lõpus Lääne-Ukrainale tehtud Vene rünnaku tõttu. Bratislava ja Budapest on aga süüdistanud Ukrainat tarnete tahtlikus kinnipidamises.

Pinged eskaleerusid veelgi eelmisel nädalal, kui Ungari pidas kinni kaks Ukraina pangaautot, mis vedasid enam kui 80 miljonit dollarit sularaha ja kulda, ning saatis rahapesukahtlusega riigist välja seitse pangatöötajat. Kiiev on nimetanud seda sammu riiklikuks terrorismiks.