X!

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte

Välismaa
Ukraina droonioperaatorid on maailmas kõrges hinnas
Ukraina droonioperaatorid on maailmas kõrges hinnas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARIA SENOVILLA
Välismaa

Lääneriigid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitehnoloogia vastu ning president Volodõmõr Zelenski tõdes, et riigil on nüüd tänu sõjaväele ja uutele tootmisüksustele rohkem kaarte käes.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 11. märtsil kell 5.45:

- Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte;

- Ukraina kasutas Vene raketijuhtimissüsteesteemide ründamiseks Storm Shadow rakette.

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte

Lääneriigid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitehnoloogia vastu ning president Volodõmõr Zelenski tõdes, et riigil on nüüd tänu sõjaväele ja uutele tootmisüksustele rohkem kaarte käes. 

Zelenski andis intervjuu Iiri blogijale ning kommenteeris ka viimaseid arenguid Lähis-Idas. Hiljuti selgus, et USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks. 

"Ameeriklased palusid meilt ja loomulikult olen uhke, et saame oma Ameerika partnereid aidata," ütles Zelenski. 

Zelenski tõdes, et Ukrainal on nüüd kaarte, mida ta pole varem näidanud.

"Ma arvan, et meil olid need ka aasta tagasi, aga me ei näidanud neid. Aga nüüd saavad kõik aru, et meil on need olemas. Jah, see on tõsi," ütles Zelenski.

Ukraina kasutas Vene raketijuhtimissüsteesteemide ründamiseks Storm Shadow rakette

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval, et riigi väed ründasid teisipäeval Venemaa Brjanski oblastis asuvat tehast, mis toodab raketijuhtimissüsteeme

Ukraina peastaap kinnitas hiljem, et rünnak oli suunatud Brjanskis asuva suure Venemaa mikroelektroonikatootja Kremni El tehase vastu. Peastaabi teatel kasutati rünnakuks Storm Shadow rakette. 

"Osana Venemaa agressori sõjalis-majandusliku potentsiaali süstemaatilisest vähendamisest viisid Ukraina kaitseväe üksused läbi edukaid rünnakuid õhust lastavate rakettidega Storm Shadow Brjanski mikroelektroonikatehasele," teatas peastaap. 

"Tehas on spetsialiseerunud pooljuhttehnoloogiale ja integreeritud mikrokiipidele, mis on moodsate relvade, sealhulgas rakettide Iskander ajud ja närvisüsteem," seisab peastaabi avalduses.

Brjansk on umbes 400 000 elanikuga linn, mis asub Ukraina piirist ligikaudu 100 kilomeetri kaugusel.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:34

Selgroo eriline painduvus toob kassi käppadele

07:29

OTSE kell 8.30: riigikogu komisjonid arutavad Auvere õlitehasega seonduvat

07:26

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

06:51

Norstati uuring näitab erakondade reitingute paigal püsimist

06:28

Trump: USA hävitab Iraani miiniveeskajad

05:54

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Vene droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

10.03

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

10.03

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

10.03

Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

10.03

Valitsus arutab neljapäeval aktsiisitõusude ärajätmist

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas

ilmateade

loe: sport

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

loe: kultuur

10.03

Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

10.03

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

10.03

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

10.03

Riste Sofie Käär: üritan silmi imelike asjade osas lahti hoida

loe: eeter

10.03

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

10.03

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

10.03

Ekspert: tehisaru kaotab igas vallas pigem rutiinseid töökohti

10.03

Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

Raadiouudised

10.03

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

10.03

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

10.03

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

10.03

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 15:00:00)

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

10.03

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

10.03

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

10.03

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

10.03

Trump: sõda Iraanis võib lõppeda, kuid USA võib ka kaugemale minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo