Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 11. märtsil kell 5.45:

- Ukraina kasutas Vene raketijuhtimissüsteesteemide ründamiseks Storm Shadow rakette.

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte

Lääneriigid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitehnoloogia vastu ning president Volodõmõr Zelenski tõdes, et riigil on nüüd tänu sõjaväele ja uutele tootmisüksustele rohkem kaarte käes.

Zelenski andis intervjuu Iiri blogijale ning kommenteeris ka viimaseid arenguid Lähis-Idas. Hiljuti selgus, et USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks.

"Ameeriklased palusid meilt ja loomulikult olen uhke, et saame oma Ameerika partnereid aidata," ütles Zelenski.

Zelenski tõdes, et Ukrainal on nüüd kaarte, mida ta pole varem näidanud.

"Ma arvan, et meil olid need ka aasta tagasi, aga me ei näidanud neid. Aga nüüd saavad kõik aru, et meil on need olemas. Jah, see on tõsi," ütles Zelenski.

Ukraina kasutas Vene raketijuhtimissüsteesteemide ründamiseks Storm Shadow rakette

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval, et riigi väed ründasid teisipäeval Venemaa Brjanski oblastis asuvat tehast, mis toodab raketijuhtimissüsteeme

Ukraina peastaap kinnitas hiljem, et rünnak oli suunatud Brjanskis asuva suure Venemaa mikroelektroonikatootja Kremni El tehase vastu. Peastaabi teatel kasutati rünnakuks Storm Shadow rakette.

"Osana Venemaa agressori sõjalis-majandusliku potentsiaali süstemaatilisest vähendamisest viisid Ukraina kaitseväe üksused läbi edukaid rünnakuid õhust lastavate rakettidega Storm Shadow Brjanski mikroelektroonikatehasele," teatas peastaap.

"Tehas on spetsialiseerunud pooljuhttehnoloogiale ja integreeritud mikrokiipidele, mis on moodsate relvade, sealhulgas rakettide Iskander ajud ja närvisüsteem," seisab peastaabi avalduses.

Brjansk on umbes 400 000 elanikuga linn, mis asub Ukraina piirist ligikaudu 100 kilomeetri kaugusel.