USA-sse kerkib üle pika aja uus naftatöötlemistehas

Välismaa
Naftaplatvormi juures lehvivad USA ja Texase lipud
Naftaplatvormi juures lehvivad USA ja Texase lipud Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et energiafirma America First Refining (AFR) rajab Texase osariiki uue naftatöötlemistehase. See tähendab, et USA-sse kerkib viimase 50 aasta jooksul esimene uus suur rafineerimistehas.

"Ameerika naaseb tõelise energia domineerimise juurde. See on ajalooline 300 miljardi dollari suurune tehing, suurim USA ajaloos. See on suur võit Ameerika töötajatele, energiasektorile ja Texase inimestele," teatas Trump. 

Tehas kerkib Texase osariiki Brownsville'i sadamasse ja AFR teatas, et rafineerimistehas loob tuhandeid kõrgepalgalisi töökohti. Firma kavatseb tehase ehitamist alustada 2026. aasta teises kvartalis. 

Trumpi administratsioon on tühistanud varasemaid  keskkonnaalaseid ja regulatiivseid korraldusi, et soodustada naftasektori arengut. Trump ise teatas, et just tänu tema administratsiooni tegevusele rajatakse riiki uusi miljardiprojekte.

"Uus rafineerimistehas Brownsville'i sadamas annab energiat USA turgudele, tugevdab meie riiklikku julgeolekut, suurendab Ameerika energiatootmist, toob miljardite dollarite ulatuses majanduslikku kasu," teatas Trump. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Fox Business

USA-sse kerkib üle pika aja uus naftatöötlemistehas

