Riigikantseleist lahkub järgmine juht

2022. aastast kompetentsikeskuse juhina töötanud Küti sõnul on loomulik, et juhipositsioonidel inimesed võiks ametikohti teatava aja tagant vahetama.

Edasi liigub Kütt enda sõnul tööle erasektorisse.

Kütt on lõpetanud Tallinna ülikooli organisatsioonikäitumise magistriõpe ning ta on varem töötanud välisministeerium personaliosakonna peadirektorina ning Coca-Cola Baltikumi personalijuhina.

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse ülesanne on tagada avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine ja valik ning hindamine ja arendamine.

Sel nädalal teatas riigikantselei samuti, et ametist lahkub omal soovil 2023. aastast strateegiadirektorina töötanud Mari-Liis Sööt.

Strateegiadirektor toetab valitsust ja peaministrit poliitikate koordineerimisel ja planeerimisel ning juhib strateegiabürood.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.