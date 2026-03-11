X!

Ivan Egorov teatas liitumisest valimisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss

Venekeelne "Otse uudistemajast": Urbo Vaarmann ja Ivan Egorov. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Narva fraktsiooni Respekt kuulunud Ivan Egorov teatas ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast", et liitub valmisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss, mis ühtlasi tähendab, et Narvas uue koalitsiooni moodustamiseks vajalik enamus on olemas.

Ivan Egorov ütles saates, et lahkub Katri Raigi valimisliidu alusel moodustatud fraktsioonist Respekt, milles ta oli aseesimees. Sellega kaotab praegune Narva koalitsioon enamuse ning Plaanil B ja Keskerakonnal on uue koalitsiooni moodustamiseks vajalikud 16 saadikut koos.

"Eelmisel nädalal tegin avalduse ja lõime käed. Täna teatan, et jah, ma toetan Plaan B-d. Täna oleme siin Narva võimu ülemineku ja võimuvahetuse puhul," ütles Egorov.

Plaan B – Narva Linna Pulsi juht Urbo Vaarmann lausus, et suhtlus Egoroviga on väldanud kolm kuud.

"Me ei üritanud teda ära meelitada. Ivanil olid küsimused ja me vastasime neile. Me tulime Narvat muutma," lausus Vaarmann.

Pärast Egorovi lahkumist praegusest Narva koalitsioonist jääb sinna 15 saadikut ja sellega kaotab see 31-kohalises linnavolikogus oma enamuse.

Vaarmanni kinnitusel tuleb Narvas uus koalitsioon ja see on vaid aja küsimus.

"Jätkame üleminekuprotsessi. Selle lõpuleviimiseks on vaja aega. Räägime nii Keskerakonnaga kui ka teistega. Ootame kõiki inimesi, kes on valmis Narvat muutma," ütles Vaarmann.

Ta lisas, et linnapea kohale ei näe ta kedagi paremat kui Jaan Toots. Abilinnapäid tuleb Vaarmanni sõnul kolm kuni viis, osakondade arvu aga vähendatakse.

Eelmise aasta septembris allkirjastasid Katri Raigi nimekirja Narva linnavolikogu kandidaadid poliitilise deklaratsiooni, kus kinnitasid, et ei lähe pärast valimisi konkurentide poole üle. Allkirja andis ka Egorov.

Möödunud neljapäeval teatas Egorov, et kavatseb liituda Plaan B – Narva Linna Pulsiga, kuid päev hiljem väitis ta, et see ei vasta tõele ja tegu oli kommunikatsiooniveaga.

Toimetaja: Karin Koppel

