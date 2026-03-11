Raik: Egorovi otsusest saime teada minutid enne otse-eetrit

Katri Raik ütles, et tema ja fraktsioon Respekt said Ivan Egorovi liitumisest valimisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss teada paar minutit enne selle väljakuulutamist ERR-i venekeelses veebisaates "Otse uudistemajast".

Raigi sõnul oli Egorovi otsus nädalalõpu sündmusi arvestades linnakoalitsiooni jaoks mõneti üllatav.

"Ju on siis Ivan Egorovil omad põhjused ja ta on sellise otsuse vastu võtnud. Urbo Vaarmanni tuleb õnnitleda eduka poliitilise lükke eest, et ta läks koos kolleegiga otse-eetrisse ja andis oma punktivõidust teada," ütles Raik.

Raigi sõnul sai tema juhitav fraktsioon Respekt Egorovi otsusest põhimõtteliselt teada ERR-i venekeelsest otsesaatest "Otse uudistemajast".

"Õigupoolest siis mõned minutid enne ülekannet, aga siis mitte Ivan Egorovilt, kellega ei ole õnnestunud meil kellelgi ühendust saada," selgitas Raik.

"No edasi toimub tavaline protseduur. Järgmine volikogu istung on 26. märtsil ehk siis antakse umbusaldused, kui volikogu esimese rinnaga ise tagasi ei astu, ja siis toimub volikogu istung, kus toimub hääletus," lisas Raik.

Raigi sõnul suundub tema juhitav fraktsioon hetkel pigem opositsiooni, samas kindlat ei-d poliitik veel ei öelnud.

"Me ei saa Narva poliitikat, see on Eesti suuruselt kolmas linn, pöörata täielikuks absurdiks ja võib-olla tulebki anda Urbo Vaarmannile ja Jaan Tootsile, kes kumbki ei ela tegelikult Narvas, võimalus," ütles Raik.

Uut koalitsiooni hakkab moodustama nüüd Urbo Vaarmann Plaan B-ga. Miks ei tee seda aga suurema fraktsiooniga Keskerakond, jäi Raigile arusaamatuks.

"Urbo Vaarmannist sai Narva opositsiooniliider. Imelik, et selleks ei saanud Aleksei Jevgrafov või Jaan Toots, kes lohisevad Urbo Vaarmani sabas. Vaatame, mida suhteliselt keerulise minevikku ja kuulsusega Urbo Vaarman siis Narvas korraldab," sõnas Raik.

Raigi sõnul on raske uskuda, et uues koalitsioonis oleks koos Vaarmaniga ka tema juhitav Respekt, sest nad ei ole ühist keelt leidnud.

"Linnaeelarve on ikka üks ja seesama. Ei ole võimalik luua miljonites maksvaid turismiatraktsioone, ei ole võimalik Narvas korraldada nõukogude aja nostalgiapidusid, rohkem suuri ideid ma kuulnud ei ole," ütles Raik.