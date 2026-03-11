X!

Norra politsei vahistas kolm meest seoses pommirünnakuga USA saatkonnale

Välismaa
USA saatkond Oslos pärast pommirünnakut
USA saatkond Oslos pärast pommirünnakut Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Hans O. Torgersen
Välismaa

Norra politsei teatas kolme kahtlustatava vahistamisest seoses pühapäeval Oslos toimunud pommirünnakuga USA saatkonnale.

Norra rahvusringhääling NRK vahendas, et politsei kahtlustab terrorirünnakus kolme venda. Uurimisjuht Christian Hatlo sõnul on vennad Iraagi päritolu Norra kodanikud.

"Neid kahtlustatakse terrorirünnakus pommi abil," lisas Hatlo.

Uurimise käigus selgitatakse, kas rünnaku taga võib olla mõni riiklik osapool või on vendadel sidemeid kuritegelike organisatsioonidega.

Pühapäeva varahommikul toimunud võimas plahvatus, mille põhjustas isevalmistatud lõhkeseadeldis, kahjustas saatkonna konsulaarosakonna sissepääsu. 

Norra ametivõimude kinnitusel rünnakus keegi vigastada ei saanud ning tekkinud varaline kahju on esialgsetel andmetel väike.

Esmaspäeval politsei poolt avaldatud fotodel ühest kahtlustatavast on näha tumedates riietes kapuutsiga isikut, kelle nägu pole näha ning kes kannab kotti või seljakotti.

Pommirünnakus kahtlustatav Autor/allikas: Norra politsei

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Yle

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:15

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

20:02

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga Uuendatud

19:45

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

19:42

Norra politsei vahistas kolm meest seoses pommirünnakuga USA saatkonnale

19:04

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

Galerii: Rebeka Vaino isikunäitus otsib killustunud kogemustes iluhetki

18:45

Päevakaja (11.03.2026 18:00:00)

18:45

Kreeka piirab supermarketites müüdava kauba ja kütuste kasumeid

18:43

Läti otsib Rail Balticu ehituse hädade süüdlasi

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15:05

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte Uuendatud

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

14:40

Hormuzi väinas said kolm kaubalaeva mürskudega pihta

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

07:26

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

10:32

Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

15:54

Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

ilmateade

loe: sport

20:02

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga Uuendatud

19:45

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

19:04

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

18:32

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

20:18

Коллекционер парфюмерии представит старые советские духи

20:17

Женщина в армии: да или нет?

20:17

Проблемы и радости эстонских пенсионеров

20:15

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

loe: eeter

20:15

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

15:01

"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Itta lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

14:47

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

14:26

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

Raadiouudised

18:15

Uudistesaade "Aktuaalne kaamera" tähistab 70. sünnipäeva

18:15

Riik toetab piiriäärseid kogukondi kriisideks valmistumisel

18:15

Ülikoolid valmistuvad sisseastujate arvu kasvuks

18:15

Tartu linn kaalub lasteaia kohatasu osas lisasoodustusi

17:25

Narvas laguneb praegune võimuliit

17:20

Rahanduskomisjon: aktsiisitõusude ärajätmist tuleb põhjalikult kaaluda

15:20

Raadiouudised (11.03.2026 15:00:00)

13:05

Lõuna-Korea ettevõtte plaanitav 100 miljoni suurune kaitseinvesteering Eestisse on esialgu vaid üks pakkumine neljast

13:00

Narva jalgpallihall avati treeninguteks ja võistlusteks, kuid pealtvaatajaid hoonesse ei lubata

13:00

Pariisi linnapeakandidaadid pakuvad linna arengule väga erinevaid suundi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo