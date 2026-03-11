Norra politsei vahistas kolm meest seoses pommirünnakuga USA saatkonnale

Norra rahvusringhääling NRK vahendas, et politsei kahtlustab terrorirünnakus kolme venda. Uurimisjuht Christian Hatlo sõnul on vennad Iraagi päritolu Norra kodanikud.

"Neid kahtlustatakse terrorirünnakus pommi abil," lisas Hatlo.

Uurimise käigus selgitatakse, kas rünnaku taga võib olla mõni riiklik osapool või on vendadel sidemeid kuritegelike organisatsioonidega.

Pühapäeva varahommikul toimunud võimas plahvatus, mille põhjustas isevalmistatud lõhkeseadeldis, kahjustas saatkonna konsulaarosakonna sissepääsu.

Norra ametivõimude kinnitusel rünnakus keegi vigastada ei saanud ning tekkinud varaline kahju on esialgsetel andmetel väike.

Esmaspäeval politsei poolt avaldatud fotodel ühest kahtlustatavast on näha tumedates riietes kapuutsiga isikut, kelle nägu pole näha ning kes kannab kotti või seljakotti.