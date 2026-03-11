ERR Washingtonist: ameeriklased ei usu, et kütuse kõrge hind lähiajal langeb

Kütuse järsk hinnatõus on tekitanud pahameelt Ameerika Ühendriikides. Küsitlused näitavad, et suurem osa ameeriklastest ei looda lähiajal ka olulist hinnalangust.

Nädala alguses kerkisid kütusehinnad USA tanklates järsult. Keskmine hind tõusis võrreldes eelnenud nädalatega ligi 50 senti galloni kohta.

Kuigi esimesest šokist on nüüdseks üle saadud, on hinnad tavapärasega võrreldes endiselt kõrged. Mitmel pool kallimates piirkondades ületab liitri hind ühe euro piiri. See on hind, mida ameeriklased pole harjunud maksma.

"Maksin just 42 dollarit ja 46 senti. Selle raha eest oleks saanud midagi palju paremat teha. Aga te olete Euroopast ja ma tean, et seal on kütus igapäevaselt palju kallim. Ehk rahvusvahelises võrdluses on see siin ikkagi odav," vastas Mary küsimusele, kui palju maksis paak kütust.

Murelikumad on need, kes kasutavad autot igapäevaselt.

"See mõjutab mu lõunat. Ma ei söö täna lõunat, sest ma panin 25 dollarit sisse. Varem sain 25 dollari eest paagi täis," lausus Omar.

"Mind see ei mõjuta nii palju kui teisi, sest ma ei sõida eriti palju. Ma elan ja töötan samas piirkonnas. Ma tangin võib-olla kord kuus. Nii et ma ei vaja kütust väga tihti ja pere teine auto on elektriauto," ütles Louisa.

Valge Maja on rõhutanud, et nafta hinna hüppeline tõus Iraani rünnakute tagajärjel on ajutine ja ootuspärane.

"Kui operatsiooni Epic Fury riikliku julgeoleku eesmärgid on täielikult saavutatud, näevad ameeriklased nafta- ja kütusehindade kiiret langust. Võimalik, et isegi madalamat taset kui enne operatsiooni algust," sõnas Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Autojuhtidel sellesse usku ei ole. Ka viimased küsitlused näitavad, et suurem osa ameeriklastest ei oota lähiajal olulist hinnalangust.

"Ma sooviks, et ma oleks vihane. Sooviks, et saaksin anda teile mingi pöörase klipi ühest ameeriklasest, aga mis seal ikka. Nii see on. Isegi kui hinnad langevad, siis ainult järgmise korrani," lausus Brian.

"Kõrge hind jääb kauaks kestma. Ilmselt küll. Praegu on tulemas suvi, nii et vähemalt aasta lõpuni (püsib hind kõrge - toim), aga see hakkab mõjutama peaaegu kõike," ütles Mary.

Valgesse Majja naastes lubas Donald Trump elukalliduse kontrolli alla saada ja inflatsiooni ohjeldada. Kui kütusehinnad püsivad kõrged ja sõda Iraanis venib, võivad need saada üheks keskseks küsimuseks novembris toimuvatel vahevalimistel.