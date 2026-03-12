X!

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

Eesti
Suusarada.
Suusarada. Autor/allikas: Jenny Va/ERR
Eesti

Suusahooaeg tundub olevat möödas, kuid paljud eestlased sellega veel leppinud ei ole. Tehislumega suusaradadel Tallinnas on siiani suusatajaid. Mõned lihtsalt peavad suusatama, teised leiavad, et ongi parem - vähem rahvast rajal jalus.

Nõmme suusarajal on näha üksikuid suusatajaid. Kuid peab tulema õigel ajal. Hommikul, kui traktor on raja teinud, on kõige rohkem selle kasutajaid.
Sellegipoolest on ka päeval on ka oma seltskond.

"Mul on eesmärk. Nüüd 28. märts on JokMok - Nordenskjöldloppet 220 kilomeetrit suusamaraton. Selleks peab vähemalt üle 1000 kilomeetri ära sõitma. Veel on jäänud 100 teha. Praegu teen kuskil 15, aga homme ehk 30 kilomeetrit," ütles suusataja Kuldar Pruus.

Praegu libiseb suusk pareminigi kui värske lumega. Ainult jalad saavad märjaks.
Rajal on ka treeningulised.

"Päris mõnus on ja mõnus on ka see, et vähe inimesi on," vastas Trevor küsimusele, kuidas talle kevadise ilmaga suusatada meeldib.

Kuidas tänapäeval satutakse suusatrenni? Trevori näitel tegi ema talle ettepaneku treeningutega liituda.

Nõmme lumepark on avatud 5. aprillini. Kui kaua aga tegelikult rada kannatab?

"Ma arvan, et järgmise nädala neljapäevaks on see (lumi - toim) läinud. Siis sõidan jalgrattaga," sõnas Trevor.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

Viimased teleuudised

