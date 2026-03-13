X!

Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat

Välismaa
Vene õhutõrje raketikompleks S-300.
Vene õhutõrje raketikompleks S-300. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SERGEI ILNITSKY
Välismaa

Ukraina väed korraldasid ründasid Vene relvajõudude laskemoonaladu okupeeritud Donetski oblastis ja korraldasid täiendava rünnaku vaenlase varustusele, mida nad üritasid rünnakupiirkonnast ära viia. Ukraina drooniväed teatasid ka edukatest rünnakutest Vene raketilaskeseadmetele Luhanski ja Zaporižžja oblastis.

Uudistekanali RBK-Ukraina andmetel toimus esimene plahvatuste seeria Vene vägede laskemoonalaos Donetski oblastis Široka Balka küla lähedal 11. märtsil.

Pärast esimest rünnakut alustasid Vene väed sõjaväesõidukitel kiiret evakueerumist. Varustuse kolonnid hakkasid liikuma läände, püüdes rünnakupiirkonnast põgeneda. Aga umbes pool tundi pärast esialgseid plahvatusi tegid Ukraina väed järelrünnaku Manguši külla jõudnud varustusele. Küla asub esialgsest rünnakupaigast umbes kaheksa kilomeetrit läänes.

Ainult droonidega korraldatud rünnakus hävitati väidetavalt viis ühikut sõjatehnikat. Samuti on teateid tapetud ja haavatud Vene sõjaväelastest.

Ukraina teatas Vene raketilaskeseadmete ja logistika hävitamisest okupeeritud aladel

Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse üksused hävitasid Vene raketisüsteemi S-300V ning tabasid Tor-raketisüsteemi ja kütuserongi Luhanski oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumil.

Lisaks hävitasid Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse üksused Vene raketisüsteemi S-300V ning tabasid Tor-raketisüsteemi ja kütuserongi okupeeritud territooriumil Luhanski oblastis.

"Luhanski oblastis hävitasid 414. üksiku mehitamata süsteemide brigaadi Magyari linnud piloodid vaenlase õhutõrje raketisüsteemi S-300V. Lisaks tabasid brigaadi operaatorid rongi, mis vedas kütust ja määrdeaineid ning varustas Vene vägesid," seisis Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide väejuhatuse teates.

413. mehitamata süsteemide rügemendi Reid operaatorid tabasid ka Vene õhutõrjeraketisüsteemi Tor.

Operatsioonid viidi läbi koostöös Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide väejuhatuse äsjaloodud süvarünnakute koordinatsioonikeskusega.

Sama allika teatel hävitasid Ukraina droonivägede üksused okupeeritud Zaporižžja oblasti territooriumil Venemaa õhutõrjeraketisüsteemi Buk-M1 ja ründasid mitmeid teisi sõjalisi sihtmärke.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, Ukrinform

Samal teemal

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:46

Parlamendierakonnad on emade tulumaksu langetuse suhtes eri meelt

06:43

Rootsi hõivas juba teise varilaevastiku laeva

06:14

USA andis ajutise loa Vene nafta ostuks

05:57

Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

Marti Hääl: kui tankerid saavad liikuma, jääb kütuseturul suur eskalatsioon ära

12.03

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

12.03

Netanyahu: Iraani režiim ja Hezbollah purustatakse Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

12.03

PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

12.03

Merz: Saksamaal ei ole tuumaenergia juurde tagasipöördumine võimalik

12.03

Khamenei: Hormuzi väin jääb suletuks Uuendatud

12.03

Hanah Lahe: ilmselt tõlgendab Martin Helme USA suursaadiku öeldut valesti

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

12.03

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

11.03

Keeleviktoriin: kui hästi tunned eesti keele kujundlikke väljendeid?

12.03

Pärsia lahes toimus rünnak kahele naftatankerile

ilmateade

loe: sport

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

ETV spordisaade, 12. märts

loe: kultuur

12.03

Rein Oja: otsustamatus on hullem kui halb otsus

12.03

Rahvusraamatukogus avati ülevaatenäitus raamatute kujundamise arengust

12.03

Pärnus alanud fotonäituste festivali keskmes on ajatud teemad

12.03

Režissöör Evar Anvelt: "Midagi tõelist" lugedes tekkis kohe äratundmine

loe: eeter

12.03

Psühholoog: keskendunud söömine parandab vaimset heaolu

12.03

Vikerraadio e-etteütlus toimub reedel kell 10.25

12.03

Tuhandete inimeste tikitud piltvaip valmis veretilkadest hoolimata

12.03

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Jutumärkide kuju

Raadiouudised

12.03

Valitsus otsustas maiks plaanitud aktsiisitõusud ära jätta

12.03

Energiahinnad ähvardavad vallandada Euroopas uue inflatsioonilaine

12.03

Päevakaja (12.03.2026 18:00:00)

12.03

Pärnu lennujaama käitamisest huvitub Soome ettevõte

12.03

Iisrael valmistub laiendama sõjalisi operatsioone Liibanonis

12.03

Raadiouudised (12.03.2026 15:00:00)

12.03

Kohus kuulutas välja aktsiaseltsi E-Piim Tootmine pankroti

12.03

Küsitlus: Ungari peamine opositsioonierakond hoiab valimiste eel edumaad

12.03

Mullu kasutas hambaravihüvitist rohkem kui 400 000 inimest

12.03

Reede tuleb sajuta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo