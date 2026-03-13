Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat
Ukraina väed korraldasid ründasid Vene relvajõudude laskemoonaladu okupeeritud Donetski oblastis ja korraldasid täiendava rünnaku vaenlase varustusele, mida nad üritasid rünnakupiirkonnast ära viia. Ukraina drooniväed teatasid ka edukatest rünnakutest Vene raketilaskeseadmetele Luhanski ja Zaporižžja oblastis.
Uudistekanali RBK-Ukraina andmetel toimus esimene plahvatuste seeria Vene vägede laskemoonalaos Donetski oblastis Široka Balka küla lähedal 11. märtsil.
Pärast esimest rünnakut alustasid Vene väed sõjaväesõidukitel kiiret evakueerumist. Varustuse kolonnid hakkasid liikuma läände, püüdes rünnakupiirkonnast põgeneda. Aga umbes pool tundi pärast esialgseid plahvatusi tegid Ukraina väed järelrünnaku Manguši külla jõudnud varustusele. Küla asub esialgsest rünnakupaigast umbes kaheksa kilomeetrit läänes.
Ainult droonidega korraldatud rünnakus hävitati väidetavalt viis ühikut sõjatehnikat. Samuti on teateid tapetud ja haavatud Vene sõjaväelastest.
Ukraina teatas Vene raketilaskeseadmete ja logistika hävitamisest okupeeritud aladel
Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse üksused hävitasid Vene raketisüsteemi S-300V ning tabasid Tor-raketisüsteemi ja kütuserongi Luhanski oblasti ajutiselt okupeeritud territooriumil.
"Luhanski oblastis hävitasid 414. üksiku mehitamata süsteemide brigaadi Magyari linnud piloodid vaenlase õhutõrje raketisüsteemi S-300V. Lisaks tabasid brigaadi operaatorid rongi, mis vedas kütust ja määrdeaineid ning varustas Vene vägesid," seisis Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide väejuhatuse teates.
413. mehitamata süsteemide rügemendi Reid operaatorid tabasid ka Vene õhutõrjeraketisüsteemi Tor.
Operatsioonid viidi läbi koostöös Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide väejuhatuse äsjaloodud süvarünnakute koordinatsioonikeskusega.
Sama allika teatel hävitasid Ukraina droonivägede üksused okupeeritud Zaporižžja oblasti territooriumil Venemaa õhutõrjeraketisüsteemi Buk-M1 ja ründasid mitmeid teisi sõjalisi sihtmärke.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: RBK-Ukraina, Ukrinform