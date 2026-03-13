Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat

Ukraina väed korraldasid ründasid Vene relvajõudude laskemoonaladu okupeeritud Donetski oblastis ja korraldasid täiendava rünnaku vaenlase varustusele, mida nad üritasid rünnakupiirkonnast ära viia. Ukraina drooniväed teatasid ka edukatest rünnakutest Vene raketilaskeseadmetele Luhanski ja Zaporižžja oblastis.