Eesti 200 otsustas juhivalimised varasemaks tuua

Kui varasema plaani järgi pidanuks Eesti 200 juhivalimised toimuma tänavu augustis, siis nüüd koguneb Eesti 200 29. märtsil üldkoosolekule, et valida juhatus ja juht, kirjutab Postimees.

Veel soovitakse üldkogul läbi arutada ja kinnitada erakonna strateegia, sealhulgas Eesti 200 väärtuste manifest.

Eesti 200 üldkogu valis 2024. aasta augustis erakonna esimeheks Kristina Kallase, kes sai 172 häält. Tema vastu kandideerinud Hendrik Terras sai 57 häält.

Tänavu jaanuaris ütlesid mitu Eesti 200 poliitikut ERR-ile, et erakonnas käivad arutelud võimaliku üldkogu sügisest kevadesse toomise üle, et olla riigikogu valimiste kampaaniaks paremini valmis. Siis ei olnud aga veel selge, kas üldkogu päevakorras oleks ka esimehe valimine.

Erakonna esimees Kristina Kallas jäi toona juhivalimistest rääkides põiklevaks, öeldes, et esialgu käis jutt juhatuse valimisest, mis olevat esimehe valimistest täiesti eraldiseisev teema. Ühe võimaliku kandidaadina erakonnajuhi kohale on läbi käinud Aleksei Jašini nimi.

ERR-i tellitava Kantar Emori küsitluse järgi on Eesti 200 toetus juba pikalt selgelt valimiskünnise all. Neid toetas veebruaris kaks protsenti, jaanuaris oli toetus rekordmadal üks protsent.