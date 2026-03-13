X!

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Soome kaitsepolitsei (supo) peab laste koduõpet julgeolekuriskiks, kuid haridusminister ei pea koolis kohal käimise kohustust siiski mõistlikuks.

Soomes on ligi tuhat last koduõppel ja nende arv on vähem kui kümne aastaga kolmekordistunud, Helsingis lausa neljakordistunud, kuigi kooliealiste laste arv on vähenenud. Koduõppel on nii sisserändajate kui ka Soome päritolu lapsi.

Soomes on küll õppimiskohustus, aga kooliskäimise kohustust ei ole. Põhikooliealise lapse koduõppele jätmiseks piisab lapsevanema või hooldaja avaldusest. Tihti on põhjuseks lapse tervis või erivajadused, näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Koduõppel lapsed võib ka niinimetatud kodukooli kokku koguda. Kodukooli loomiseks ei ole vaja mingit luba.

Kaitsepolitsei supo hoiatas sel nädalal avaldatud raportis, et mitteametlike kodukoolidega võib kaasneda julgeolekuoht, kuna lapsi võidakse õpetada radikaalse islamismi või ka näiteks äärmuskonservatiivsuse vaimus. Supo juht Juha Martelius ütles Soome ringhäälingule Yle, et tuleks kehtestada kooliskäimise kohustus.

"Siis vähemalt oleks teada, mida lastele ja noortele õpetatakse ning muidugi õpiks iga laps ja noor õppekava järgi ühesuguseid asju, neid õpetataks ühtmoodi, ühtede ja samade põhimõtete järgi," ütles Martelius.

Rootsis on kehtestatud kohustus, et õpetamine peab toimuma kooli ruumides, seetõttu on olnud juhtumeid, et paremäärmusliku õpetuse andmiseks on Rootsist kolitud  Ahvenamaale.

"Meil on mõned täited, kus Soome on kolitud selleks, et saaks õpetada lapsele seda tüüpi ideoloogiat, sest nagu teada, ei ole Soomes kooliskäimise kohustust, on ainult õpikohustus," rääkis Martelius.

Ahvenamaal on 95 protsenti koduõppel olevatest lastest just Rootsist saarele saabunud peredest. Rootsi äärmusparempoolsed organisatsioonid on lausa julgustanud Rootsi perekondi Ahvenamaale kolima.

Nii Soome kaitsepolitsei kui ka siseministeerium on mures, et ka võõrriigid võivad koduõpet ära kasutada oma mõjutustegevuseks. Lisaks usulisele ja ideoloogilisele mõjutamisele kujutab koduõpe endast ka infomõju ohtu, hoiatab supo. See tähendab, et täiskasvanud võivad tahtlikult edastada valeinfot ja manipuleerida lastega. Praegu ei ole supo kinnitusel siiski märke välismaalt tulevast rahastusest.

Haridusminister Anders Adlercreutz ei pea Rootsi eeskujul koolikohustuse kehtestamist praegu Soomes vajalikuks, sest see halvendaks näiteks tervislikel põhjustel koduõppele jäänud laste olukorda. Pigem tuleks tema sõnul parandada koduõpetuse järelevalvet

"Kuna see on eri omavalitsustes erinev, siis oleks vaja selgeid juhiseid ja nende järgimist tuleks ka kontrollida. See tagaks, et omavalitsus teab, mismoodi õpetatakse, kas see vastab õppekavale ja et äärmuslust ei oleks," sõnas haridusminister.

Soome haridusameti hinnangul ei ole siiski praegu võimalik omavalitsusi kohustada koduõppe järelevalvet tugevdama, selleks on vaja seadusemuudatust, et saaks õppematerjale ja muud kontrollida.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

