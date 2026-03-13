X!

Madison: Keskerakond peaks Euroopa Parlamendis liituma ECR-iga

Jaak Madison
Jaak Madison Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Keskerakond arutab laupäeval Paides toimuval volikogu istungil, millise Euroopa Parlamendi fraktsiooniga liituda. Eurosaadiku Jaak Madisoni hinnangul peaks erakond liituma Euroopa Konservatiivide ja Reformistidega (ECR).

Madisoni sõnul peaks Keskerakond Euroopa tasandil kuuluma parteiperekonda, mille väärtused on neile kõige lähedasemad.

"Ilmselgelt Keskerakond on olnud üks kõige tugevamaid vastuvõitlejaid tänasele nii-öelda roheideoloogiale, mis on muutunud hoopis religiooniks, mitte ei ole enam teaduspõhine. Samuti on Keskerakond selgelt pööranud tähelepanu demograafiamuredele, selleks et Euroopas oleks piisavalt lapsi sündimas. Samuti majandusküsimused ja julgeolekuteemad," rääkis ta.

"Nendest maailmavaate seisukohtadest lähtuvalt oleks mõistlik ka kuuluda siis võimalikult lähedasse Euroopa parteisse. Mina isiklikult arvan, et Euroopa Konservatiivide ja Reformistide partei on väga-väga lähedane meie seisukohtadele," sõnas Madison.

Ettekande selles küsimuses teeb volikogul erakonna esimees Mihhail Kõlvart. Kõlvart ei soovinud aga oma eelistust välja öelda. 

"Ma soovin, et volikogus toimuks päris arutelu. Seega täna on veel vara rääkida, et kas me kellegagi ühineme ja mis see partei võiks olla. Plaanis on sisuline debatt. Täna on veel raske öelda, kuhu see debatt viib, aga ei ole välistatud, et tuleb ka konkreetne ettepanek," sõnas Kõlvart. 

ERR-il ei õnnestunud reedel rääkida teise Keskerakonna eurosaadiku Jana Toomiga. Varasemalt on ta olnud vastu Keskerakonna lahkumisele liberaalide ridadest ehk ALDE-st, mis omakorda kuulub Renew Europe fraktsiooni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Intervjueeris Uku Toom

