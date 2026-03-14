Venemaa korraldas Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku

Kiiev raketi- ja droonirünnaku all.
Kiiev raketi- ja droonirünnaku all. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku, kohalike võimude ja jälgimiskanalite andmetel teatati plahvatustest mitmes piirkonnas.

Oluline laupäeval, 14. märtsil kell 07.44:

- Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega;

- Poolas tõusid Vene rünnaku tõttu õhku hävitajad;

- Ukraina droonid tabasid Krasnodari oblastis laeva ja naftatöötlemistehast.

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega

Ukraina pealinnas Kiievis kuuldi plahvatusi umbes kell 3.10 kohaliku aja järgi, teatasid kohapealsed Kyiv Independent ajakirjanikud, kui Ukraina õhutõrjesüsteemid ründasid saabuvaid sihtmärke.

Umbes samal ajal teatas Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko, et Venemaa ründab pealinna ballistiliste rakettidega ja kutsus elanikke üles varjenditesse jääma kuni õhurünnakuohu tühistamiseni.

Kiievi oblastis hukkus öises rünnakus vähemalt kaks ja sai vigastada viis inimest, ütles piirkonna kuberner Mõkola Kalašnõk. Brovõ rajoonis hukkus kaks ja sai vigastada neli inimest, Võšhorodi rajoonis sai kuberneri sõnul vigastada veel üks inimene.

Zaporižžja oblastis said Venemaa õhurünnakutes vigastada neli tsiviilisikut, sealhulgas kaks last, teatas piirkonna sõjaväevalitsuse juht Ivan Fedorov.

Rünnaku järel sai linnas kahjustada ja süttis põlema eramu. Ametnike teatel said vigastada 35-aastane naine, 40-aastane mees, 16-aastane tüdruk ja 11-aastane poiss.

Poolas tõusid Vene rünnaku tõttu õhku hävitajad

Poolas tõusid Venemaa armee Ukrainas läbi viidud raketirünnakute tõttu õhku hävitajad. X-võrgustikus avaldatud Poola sõjaväe avalduses öeldi, et patrullis osalevad NATO lennukid.

Poola sõjavägi pani ka oma õhutõrjesüsteemid valmisolekusse. Poola kasutab sageli oma hävituslennukeid, kui Venemaa strateegiline lennuvägi korraldab Ukraina vastu ulatuslikke rünnakuid.

Ukraina droonid tabasid Krasnodari oblastis laeva ja naftatöötlemistehast

Krasnodari krai operatiivstaap teatas, et Krasnodari krai Temrjuki rajoonis Kavkazi meresadamas toimunud Ukraina droonirünnakute tagajärjel sai vigastada kolm inimest ja kahjustada tehniline laev.

"Kaikompleksis puhkes lokaalne tulekahju, mis kustutati kiiresti," teatas töörühm sotsiaalmeedias avaldatud avalduses.

Töörühma teatel viidi kolm vigastatud inimest haiglasse. Samuti kinnitati varasemaid sotsiaalmeedias avaldatud teateid Afipi naftatöötlemistehase ründamise kohta, mille tagajärjel puhkes tulekahju.

Töörühma teatel inimohvreid ei olnud, kuid tehnilised seadmed süttisid põlema.

Kanal SHOT Telegram teatab kohalikele elanikele viidates, et plahvatused Krasnodari krais algasid umbes kell 1.00 öösel ning erinevates piirkondades oli kuulda üle tosina plahvatuse. Krasnodari lennujaam on suletud. Nii Kavkazi sadam kui ka Afipski naftatöötlemistehas on varem korduvalt Ukraina droonidega pihta saanud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BBC, The Kyiv Independent, BNS

