Perling: Eestit ootab ees massiline poliitiliste petukõnede laine

Parempoolsete esimees Lavly Perling rõhutas oma kõnes Parempoolsete volikogul, et aasta pärast Eestit ees ootavate riigikogu valimiste valguses on meid ees ootamas petukõned neilt poliitikutelt, kes on harjunud valetama.

"Need kõned ei tule teile mitte kuskilt kõnekeskusest, vaid nende samade erakondade juhtidelt, kes teile kolm aastat tagasi katteta lubadusi jagasid. Nad arvavad, et nad saavad seda taas teha," märkis Perling ning osutas, et kolm aastat tagasi julgesid ainult parempoolsed maksu- ja kärpedebatti pidada, kuid parlamendierakonnad lubasid ainult piiramatut rahakülvi.

"Iga põlvkond saab tunda maailmas üht "keerise hetke", pööraselt kiiret muutust, tsükli vahetust. Täna on maailmas just täpselt see hetk. Iga tsüklivahetus tekitab võitjaid ja kaotajaid. Eesti inimesed ootavad, et meie riigijuhid saavad muutuste suunast aru ja oskavad teha valikuid, mis aitavad meil väljuda võitjana. Selleks tuleb aru saada, mis on möödas ja mis meid ees ootab. Ma kuulasin nädal tagasi peaminister Kristen Michali sõnavõttu Reformierakonna uue visiooni esitlemisel. Peaminister ja tema erakond keeldub tunnistamast, et maailm meie ümber on muutunud. Nad arvavad, et kõik peab jätkuma endistviisi," sõnas Perling.

Perling märkis oma kõnes, et Parempoolsete hinnangul on tuleva aasta valimistel oluliseim küsimus, kuidas panna Eesti majandus taas kasvama. Selleks tuleb kokku leppida Eestile jõukohases riigimudelis ning loobuda Euroopas laialt levinud sotsiaalriigi mudelist, kus riik jagab kühvliga toetuseid.

"Parempoolsed on ainus erakond, mis julgeb välja öelda, et teise maailmasõja järgses Euroopas riigikorralduse standardiks kujunenud sotsiaalse turumajanduse mudel enam ei tööta. Oleme elanud utoopias, et isiklik pingutus ja vastutus ei ole vajalik, sest riik tagab ümberjagamise teel kõigile mugava äraelamise. Kuhu oleme jõudnud? Need, kes endiselt pingutada tahavad, näevad võimalusi mujal. Euroopa aga seisab paigal ja rahuldub keskpärasusega," lausus Parempoolsete esimees.

Perlingu hinnangul tuleb sotsiaalriigi mudelist lahti lasta ja riigi rolli radikaalselt koomale tõmmata, et anda inimestele rohkem vabadust. Parempoolsete plaan on maksukoormuse järsk vähendamine, erastamise uus laine ja regulatsioonide kärpimine.

Perling rõhutas, et Parempoolsed langetaksid tööjõumakse ning viiksid tulumaksu 18 protsendile. Lisaks tahavad Parempoolsed inimestele tagasi anda vabaduse: varjatud jälgimisühiskonna ehitamine peab lõppema ning asjatud regulatsioonid, mis kägistavad ettevõtlust ning inimeste otsustusvabadust, tuleb tühistada.

Andrus Kaarelson valiti uueks Parempoolsete volikogu esimeheks. Endine esimees Ilmar Raag lahkus ametist, tuues põhjuseks liialt suure töökoormuse.