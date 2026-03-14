Perling: Eestit ootab ees massiline poliitiliste petukõnede laine

Lavly Perling. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Parempoolsete esimees Lavly Perling rõhutas oma kõnes Parempoolsete volikogul, et aasta pärast Eestit ees ootavate riigikogu valimiste valguses on meid ees ootamas petukõned neilt poliitikutelt, kes on harjunud valetama.

"Need kõned ei tule teile mitte kuskilt kõnekeskusest, vaid nende samade erakondade juhtidelt, kes teile kolm aastat tagasi katteta lubadusi jagasid. Nad arvavad, et nad saavad seda taas teha," märkis Perling ning osutas, et kolm aastat tagasi julgesid ainult parempoolsed maksu- ja kärpedebatti pidada, kuid parlamendierakonnad lubasid ainult piiramatut rahakülvi.

"Iga põlvkond saab tunda maailmas üht "keerise hetke", pööraselt kiiret muutust, tsükli vahetust. Täna on maailmas just täpselt see hetk. Iga tsüklivahetus tekitab võitjaid ja kaotajaid. Eesti inimesed ootavad, et meie riigijuhid saavad muutuste suunast aru ja oskavad teha valikuid, mis aitavad meil väljuda võitjana. Selleks tuleb aru saada, mis on möödas ja mis meid ees ootab. Ma kuulasin nädal tagasi peaminister Kristen Michali sõnavõttu Reformierakonna uue visiooni esitlemisel. Peaminister ja tema erakond keeldub tunnistamast, et maailm meie ümber on muutunud. Nad arvavad, et kõik peab jätkuma endistviisi," sõnas Perling.

Perling märkis oma kõnes, et Parempoolsete hinnangul on tuleva aasta valimistel oluliseim küsimus, kuidas panna Eesti majandus taas kasvama. Selleks tuleb kokku leppida Eestile jõukohases riigimudelis ning loobuda Euroopas laialt levinud sotsiaalriigi mudelist, kus riik jagab kühvliga toetuseid.

"Parempoolsed on ainus erakond, mis julgeb välja öelda, et teise maailmasõja järgses Euroopas riigikorralduse standardiks kujunenud sotsiaalse turumajanduse mudel enam ei tööta. Oleme elanud utoopias, et isiklik pingutus ja vastutus ei ole vajalik, sest riik tagab ümberjagamise teel kõigile mugava äraelamise. Kuhu oleme jõudnud? Need, kes endiselt pingutada tahavad, näevad võimalusi mujal. Euroopa aga seisab paigal ja rahuldub keskpärasusega," lausus Parempoolsete esimees.

Perlingu hinnangul tuleb sotsiaalriigi mudelist lahti lasta ja riigi rolli radikaalselt koomale tõmmata, et anda inimestele rohkem vabadust. Parempoolsete plaan on maksukoormuse järsk vähendamine, erastamise uus laine ja regulatsioonide kärpimine.

Perling rõhutas, et Parempoolsed langetaksid tööjõumakse ning viiksid tulumaksu 18 protsendile. Lisaks tahavad Parempoolsed inimestele tagasi anda vabaduse: varjatud jälgimisühiskonna ehitamine peab lõppema ning asjatud regulatsioonid, mis kägistavad ettevõtlust ning inimeste otsustusvabadust, tuleb tühistada.

Andrus Kaarelson valiti uueks Parempoolsete volikogu esimeheks. Endine esimees Ilmar Raag lahkus ametist, tuues põhjuseks liialt suure töökoormuse.

Samal teemal

15:21

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

15:03

Nõmme United lõi Pärnule koguni seitse väravat

14:52

Otse: suur ettelugemine Kadriorus Uuendatud

14:47

Perling: Eestit ootab ees massiline poliitiliste petukõnede laine

14:24

Suursaadik Pipko: käsitlused USA-Eesti parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad Uuendatud

14:20

Ken Ink võitis Inglismaal ITF J100 turniiri

14:18

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

13:55

Lauristin: eestikeelse kirjanduseta pudenevad noored ühisest mäluruumist välja

13:54

EKRE volikogu keskendus riigikogu valimistele

13:42

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

Loetumad uudised

14:24

Suursaadik Pipko: käsitlused USA-Eesti parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad Uuendatud

13.03

Hegseth: Iraani uus kõrgeim juht on haavatud Uuendatud

06:21

Trump: USA pommitas jõuliselt sõjalisi sihtmärke Iraani Khargi saarel

13.03

Sõja 1479. päev: Ukraina hävitas Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat Uuendatud

13.03

Susan Külm sõitis esimest korda karjääri jooksul kümne hulka Uuendatud

07:15

Annika Veimer: valgu ületarbimine kindlasti kasulik ei ole

13.03

Presidendi palk tõuseb üle 10 000 euro piiri

10:15

Venemaa korraldas Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku Uuendatud

13.03

Terminali juhatuse liige: nii suurt kriisi pole varem nähtud

10:47

WSJ: Iraan tabas Saudi Araabia õhuväebaasis viit USA tankurlennukit

ilmateade

loe: sport

15:21

Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse Uuendatud

15:03

Nõmme United lõi Pärnule koguni seitse väravat

14:20

Ken Ink võitis Inglismaal ITF J100 turniiri

13:42

Pajur ja Ärm lõpetasid Horvaatias 30 parema hulgas

loe: kultuur

14:52

Otse: suur ettelugemine Kadriorus Uuendatud

13:01

Anti Saar: kui lugu haarab mind ennast piisavalt, siis usaldan seda

12:30

Doris Kareva: inimene peab tegema mitmeid asju, aga kirjutama ei pea

12:02

Tavast: keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht

loe: eeter

14:18

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

13:55

Lauristin: eestikeelse kirjanduseta pudenevad noored ühisest mäluruumist välja

13:34

Eia Uus: eestikeelset "armastust" nii lihtsalt tuulde ei loobi

10:12

"Rakett 69" võistlus jätkub viie osaleja vahel

Raadiouudised

11:55

Öösel tuleb vihma, homme õhtul lörtsi

13.03

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

13.03

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

13.03

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

13.03

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

13.03

Keskerakond asub üleeuroopalist erakonda valima

13.03

Kaju: Venemaal ei jätku õhutõrjet kõigi strateegiliste objektide kaitsmiseks

13.03

Raadiouudised (13.03.2026 15:00:00)

13.03

Jõhvi vald ei näe Toila kooli kohtuotsuse edasikaebamisel suurt mõtet

13.03

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

