Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais

Välismaa
Kuvatõmmis Labinski naftabaasi põlengu videost.
Kuvatõmmis Labinski naftabaasi põlengu videost. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva õhurünnaku Venemaal Krasnodari krais asuvale Labinski naftahoidlale, mis süttis põlema. Vene võimud on viimastel päevadel teatanud kümnete Moskva suunas lennanud droonide tõrjumisest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 16. märtsil kell 6.40:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais;

- Venemaa teatas 38 Moskva suunas lennanud drooni hävitamisest;

- Zelenski sõnul on Venemaa survestamine ainus tee sõja lõpetamiseks;

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva õhurünnaku Venemaal Krasnodari krais asuvale Labinski naftahoidlale, mis süttis põlema.

"Labinski tööstustsoonis asuvas naftahoidlas puhkes droonirünnaku tagajärjel tulekahju," teatas Krasnodari krai päästeteenistus sotsiaalmeedias.

Uudistekanal Exilenova Plus teatas samuti kohalikele elanikele viidates, et Ukraina droonid ründasid 16. märtsi öösel Krasnodari krais Labinskis asuvat Venemaa naftahoidlat, süüdates selle põlema.

Esialgsetel andmetel ohvreid pole.

Enne teadet tabamusest Labinskis oli Vene kaitseministeerium väitnud, et tulistas 15. märtsi õhtul Venemaa territooriumi kohal alla 28 Ukraina drooni.

Labinsk asub umbes 345 kilomeetrit okupeeritud Krimmist kagus ja umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast territooriumist.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võitlusvõimet ajal agressioonisõjas Ukraina vastu.

Kiiev peab naftarajatisi kehtivateks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna nende abil rahastab Moskva otseselt oma sõda. Vaid päev varem ründasid Ukraina väed Venemaa Krasnodari krais asuvat Tihhoretski naftapumplat, ööl vastu 14. märtsi ründas aga Ukraina droonidega Afipski naftatöötlemistehast Venemaa Krasnodari krais, põhjustades suure tulekahju, teatas Ukraina peastaap.

Võimud teatasid ka eraldi droonirünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale Port Kavkazi rajatisele, kus sai vigastada kolm inimest ja tehniline laev sai kahjustada pärast seda, kui droonijäänused kukkusid dokikompleksile.

"Mõlemad rajatised on seotud Venemaa sõjaväe varustamisega," teatas Ukraina peastaap avalduses.

Venemaa teatas 38 Moskva suunas lennanud drooni hävitamisest

Vene võimude teatel hävitas õhutõrje ööl vastu esmaspäeva 38 Moskva suunas lennanud Ukraina drooni.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas varahommikul kaheksa pealinna rünnata üritanud drooni hävitamisest, millega tõusis esmaspäeval tõrjutud droonide koguarv 38-ni. Varem olid võimud teatanud esmaspäeval, et hävitasid 30 Moskvale lähenenud ründedrooni.

Droonirusude allakukkumispaigas töötavad päästeteenistuse meeskonnad ninga emtlike andmete kohaselt ükski inimene viga ei ole saanud.

Pühapäeval teatasid Venemaa võimud 56 pealinna suunas lennanud drooni hävitamisest.

Samal ajal levivad sotsiaalmeedias fotod Moskvas nähtud õhutõrjemeeskondadest, mida kasutatakse lähenevate droonide allatulistamiseks.

Zelenski sõnul on Venemaa survestamine ainus tee sõja lõpetamiseks

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei kavatse sõda lõpetada, kuni teda selleks ei sunnita, ütöes Ukraina president Volodõmõr Zelenski

Zelenskõi rääkis pühapäeval avaldatud intervjuus telekanalile CNN, et Venemaa oli varem loonud vaid näilise valmisoleku dialoogiks, sest kartis, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon võib hakata otsustavalt tegutsema.

"Putin pole kunagi tahtnud sõda peatada. Nad kartsid president Trumpi samme ja USA survet. Seetõttu mängisid nad mängu, et soovivad väidetavalt läbirääkimisi," seletas Zelenski.

Ukraina presidendi hinnangul peab USA peab Kremli juhile rohkem survet avaldama.

"Vastasel juhul ta läbi ei räägi. Putin tahab meile vaid ultimaatumeid esitada,  et me viiksime väed omaenda territooriumilt välja. Kuid ta ei peatu seal. Sellest talle ei piisa," rõhutas Ukraina president.

Zelenski märkis, et olukord Iraanis aitab Kremli juhil jätkata sõda Ukraina vastu.

"Lähis-Ida konflikt võimaldab Venemaa diktaatoril Vladimir Putinil teenida miljardeid dollareid," ütles Ukraina riigipea.

"Loomulikult toob olukord Iraanis Kremlile rohkem raha sisse. Sanktsioonide leevendamise protsess ja uus sanktsioonipoliitika aitavad Putinit ka isiklikult. Seetõttu annab see Putinile enesekindlust, et ta saab sõda jätkata," selgitas Ukraina liider.

"Meie luure andmetel seisis Venemaa ainuüksi 2026. aastal silmitsi enam kui 100 miljardi dollari suuruse puudujäägiga, mis tulenes nii USA ja Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidest ja ka meie rünnakutest Venemaa energiataristu pihta," lisas president.

Kuid pelgalt kahe nädala pikkuse sõjaga Iraanis teenis Venemaa tänu naftahindade hüppelisele tõusule umbes 10 miljardit dollarit.

"See on tõeliselt ohtlik. See annab Putinile rohkem enesekindlust, et ta saab sõda jätkata," rõhutas Zelenski.

Presidendi sõnul palub Ukraina Ameerika partneritel otsustada kolmepoolse kohtumise uue kuupäeva üle.

"Oleme alati seda formaati toetanud ning toetanud president Trumpi ja tema meeskonda. Kuid nüüd lükkas Ameerika pool kohtumise Iraani tõttu edasi. Kui me tõesti tahame sõda peatada, siis peame kohtuma – tehniliste rühmade ja juhtide tasandil. Vaja on rohkem survet. Kui seda ei juhtu, siis ei jõua me rahule lähemale," lisas Ukraina riigipea.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, Interfax, BNS

