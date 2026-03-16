Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon riigieelarve olukorrast

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab tänasel avalikul istungil 2024. aasta riigieelarve ülekantavaid vahendeid, 2026. aasta riigieelarve tulude laekumist ja täitmist ning riigi eelarvestrateegia 2026–2029 elluviimist. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Avalikule istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, riigieelarve osakonna finantstalituse juhataja Viola Mäemurd ja nõunik Kaisa Rosin ning fiskaalpoliitika osakonna riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on riigieelarve juhtimisel äärmiselt oluline, et planeerimine ja tegelik täitmine oleksid omavahel kooskõlas.

"Kui igal aastal kandub edasi märkimisväärne maht vahendeid, tekib õigustatud küsimus, kas eelarve kajastab piisava täpsusega tegelikke vajadusi ja ajakava. Riigieelarve kontrolli erikomisjoni jaoks on oluline hinnata, kuivõrd realistlikult on riigieelarves kavandatud nii tulude laekumine kui ka kulude kasutamine ning kuidas tagatakse prognooside suurem usaldusväärsus. Komisjon ootab rahandusministeeriumilt selgeid selgitusi ja ülevaadet, kuidas neid riske edaspidi paremini maandatakse," ütles Reinsalu.