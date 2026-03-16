Otse kell 13: eksperdid kommenteerivad Hispaania mullust elektrikatkestust

Majandus
Mullu 28. aprillil Hispaaniat ja Portugali tabanud ulatuslik elektrikatkestus tõi teravalt esile küsimuse Euroopa omavahel ühendatud elektrisüsteemi vastupidavusest. Esmaspäeval analüüsivad juhtunut Hispaania, Soome ja Eesti energeetikaeksperdid. Ingliskeelne veebiülekanne arutelust algab kell 13.

World Energy Council Estonia veebiseminari eesmärk on pakkuda ülevaadet, mis siis täpselt juhtus. Millised nõrkused elektrisüsteemis ilmnesid? Kuidas tugevdavad Balti riikide ja Põhjamaade ülekandesüsteemi haldurid võrgu stabiilsust energiapöörde kiirenemise ja muutuvate geopoliitiliste olude taustal?

Juhtum näitas, kui tihedalt on riikide elektrivõrgud seotud ning kuidas taastuvenergia kiire kasv muudab süsteemi toimimist, suurendades vajadust paindlikkuse, tasakaalustusvõimsuse ja reaalajas koordineerimise järele.

Arutelul jagab oma teadmisi ja arvamusi Agustin Delgado Martin, kes on Iberdrola S.A. tehnoloogiajuht. Iberdrola S.A. on rahvusvaheline energeetikaettevõte, mille peakontor asub Hispaanias. Iberdrola on turukapitalisatsiooni järgi maailma suuruselt teine elektriettevõte ning suurim tuuleenergia tootja. Kokku opereerib Iberdrola 62 045 MW tootmisvõimsusi, millest 41 246 MW on taastuvatel allikatel tootmisüksused.

Veel osalevad arutelul Eleringi juht Kalle Kilk ja Soome elektri ülekandevõrgu operaatori Fingridi asepresident Tuomas Rauhala.

Otseülekanne on inglise keeles, tõlge eesti keelde puudub.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo