Kionka: ükski erakond pole minuga presidendiks kandideerimisest rääkinud

Kionka ütles ERR-ile, et mõned sõbrad on selle ideega mänginud, aga ükski erakond pole temaga ühendust võtnud.

Küsimusele, kas ta oleks nõus olema presidendikandidaat, kui talle ettepanek tehakse, vastas Kionka, et tema meelest on Alar Karis hea president. Samas polnud Kionka nõus kommenteerima, millist teist võimalikku kandidaati võiks tema või ka laiemalt Eesti välispoliitilised ringkonnad eelistada. "Euroopa Liidu teenistuses olijana ei sobi mul praegu sekkuda ühegi liikmesriigi, ka Eesti, siseasjadesse," sõnas Kionka.

Augustis lõppes Kionka lähetus Pakistanis Euroopa Liidu suursaadikuna. Sellest ajast alates on ta töötanud Brüsselis Euroopa Liidu välisteenistuses, kus ta kirjutab kõnesid EL välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Kaja Kallasele.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa väitel palus Reformierakond sotsidel käia võimaliku presidendikandidaadina välja kogenud diplomaadi Riina Kionka nime.

"Seda (Kionka nime – toim) on palunud Reformierakond, et me selle nime välja käiks. Ma isiklikult pole üldse kursis, kes see inimene on. /.../ Ei oska öelda, miks nad ei taha seda nime ise välja käia, aga sotsiaaldemokraadid ei ole mingi Reformierakonna taskupartei. See on väga suur viga – nad ikka ei saa aru pärast 20 aastat, et ei saa võtta mistahes erakonda ja teha temaga, mida tahavad," rääkis Läänemets Delfile antud usutluses.

President Alar Karise ametiaeg lõpeb sel suvel. Karisel on võimalik kandideerida ka teiseks ametiajaks.