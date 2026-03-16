Rinnavähi diagnoosi saanud Trumpi personaliülem jääb ametisse edasi

USA president Donald Trump teatas, et tema administratsiooni personaliülemal Susie Wilesil diagnoositi varajases staadiumis rinnavähk. Trump andis teada, et Wiles jätkab ravi ajal oma tööd Valges Majas.

Trump ütles, et Wiles on suurepärane inimene ja alustab kohe raviga, vahendas AP.

"Raviperioodi jooksul veedab ta peaaegu täiskohaga Valges Majas, mis teeb mind presidendina väga õnnelikuks. Ta on varsti tugevam kui kunagi varem," teatas Trump.

68-aastane Wiles on esimene naine, kes on nimetatud Valge Maja kantseleiülemaks.

Wiles töötas varem president Ronald Reagani 1980. aasta presidendikampaania meeskonnas ja aitas Florida vabariiklasest poliitikul Ron DeSantisel võita 2018. aasta kubernerivalimised. Ta töötas Trumpi 2016. ja 2020. aasta kampaania vanemnõunikuna.