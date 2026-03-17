Otse kell 13: Eesti ja Iisraeli välisministri pressikonverents
Iisraelis visiidil viibiv välisminister Margus Tsahkna annab koos Iisraeli välisministri Gideon Sa'ariga teisipäeval pressikonverentsi, mida algusega kell 13 saab vaadata ERR-i portaalis otsepildis.
Tsahkna viibib täna Iisraelis, kus kohtumistel Iisraeli presidendi Isaac Herzogi ja välisminister Gideon Sa'ariga arutatakse arenguid Lähis-Idas ja nende seotust Euroopa julgeolekuga, Iraani ja Venemaa koostööd ning Venemaa agressiooni Ukraina vastu.
Arutlusel on ka Eesti-Iisraeli suhted, majanduskoostöö ja koostöö kaitsevaldkonnas.
