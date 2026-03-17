EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

aprillist jõustub muudatus, mis annab haiglate erakorralise meditsiini osakondadele (EMO) võimaluse piirduda triaažiõe vastuvõtuga nende patsientide puhul, kes esmase hinnangu põhjal ei vaja edasist erakorralist abi. Sotsiaalministeeriumi andmed näitavad, et eelmisel aastal ei vajanud 58 protsenti EMO-sse pöördujatest tegelikult kiiret reageerimist. Eeskätt on ülekoormusega hädas Tallinnas ja Tartus asuvate haiglate erakorralise meditsiini osakonnad, kõik haiglad ei plaani siiski oma töökorraldust muuta. Jane Saluorg