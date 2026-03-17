Reformierakonnast lahkunud Pere jätkab tööd linnavolikogus

"Jään volikogu liikmeks suurima tõenäosusega. Ma arvan küll. Sellel neljapäeval volikogu toimub ja juba on olulised detailplaneeringud seal päevakorras. Tahaks kindlasti veenduda, et need saavad vastu võetud," ütles Pere ERR-ile.

Oma poliitilise tuleviku suhtes ei soovinud Pere kommentaare anda.

"Mul ei ole rohkem midagi lisada kui see, mis ma olen öelnud, et ma ei kao kuhugi. Ja ei ole plaani liituda mõne muu erakonnaga," sõnas Pere.

Pärtel-Peeter Pere teatas eelmise nädala reedel, et pärast viit aastat erakonnas, on ta otsustanud sealt lahkuda.

Reformierakonna liikmetele saadetud kirjas süüdistas ta Reformierakonna esimeest, peaminister Kristen Michalit otsustamatuses ja mikromanageerimises.