X!

Allikad: Iisraeli õhurünnakutes hukkus ligi 300 Basiji liiget

Iisrael ja USA jätkavad Teherani pommitamist
Iisrael ja USA jätkavad Teherani pommitamist
Londonis asuv opositsiooniline väljaanne Iran International teatas, et Iisraeli öistes õhurünnakutes hukkus ligi 300 Basiji liiget. Sama paramilitaarne üksus aitas jaanuaris maha suruda võimude-vastaseid proteste.

Iisrael teatas varem, et tappis Basiji üksuse juhi Gholam Reza Soleimani, tema asetäitja ja teisi kõrgeid ametnikke. 

Iisraeli teatel tabasid õhurünnakud mitmesuguseid juhtimis- ja logistikakeskusi. Tabamuse sai ka baas, kus paiknesid Basiji sõidukid.

Iisraeli valitsus teatas veel, et riigi sõjavägi tappis öises rünnakus Iraani julgeolekuametniku Ali Larijani, kes on kõrgeim Iraani tippametnik, kes pärast ajatolla Khameini tapmist on Iisraeli ja USA õhurünnakutes surma saanud. 

Iisraeli teatel andis peaminister Benjamin Netanyahu isiklikult käsu Larijani ja Soleimani tapmiseks, vahendas The Telegraph. 

Iisrael jätkab islamirežiimi survestamist ning õhuvägi teatas teisipäeva pärastlõunal, et alustas uut rünnakulainet Iraani taristuobjektide vastu. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael hoiavad Iraani režiimi tõsise surve all. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Times of Israel

