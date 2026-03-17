Allikad: Iisraeli õhurünnakutes hukkus ligi 300 Basiji liiget

Iisrael teatas varem, et tappis Basiji üksuse juhi Gholam Reza Soleimani, tema asetäitja ja teisi kõrgeid ametnikke.

Iisraeli teatel tabasid õhurünnakud mitmesuguseid juhtimis- ja logistikakeskusi. Tabamuse sai ka baas, kus paiknesid Basiji sõidukid.

Iisraeli valitsus teatas veel, et riigi sõjavägi tappis öises rünnakus Iraani julgeolekuametniku Ali Larijani, kes on kõrgeim Iraani tippametnik, kes pärast ajatolla Khameini tapmist on Iisraeli ja USA õhurünnakutes surma saanud.

Iisraeli teatel andis peaminister Benjamin Netanyahu isiklikult käsu Larijani ja Soleimani tapmiseks, vahendas The Telegraph.

Iisrael jätkab islamirežiimi survestamist ning õhuvägi teatas teisipäeva pärastlõunal, et alustas uut rünnakulainet Iraani taristuobjektide vastu. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael hoiavad Iraani režiimi tõsise surve all.