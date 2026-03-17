X!

Läänemets vabandas Riina Kionka ja Alar Karise ees

Eesti
Lauri Läänemets
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets vabandas teisipäeval diplomaat Riina Kionka ja president Alar Karise ees, kes tema hinnangul on Reformierakonna sisepoliitiliste mängude tõttu kannatanud.

"Täna on Kristen Michal paraku talle omase mängurlusega vähendanud usaldust ja soovi suurepärastel inimestel isegi kaaluda väga väärikat ametit. Riina Kionka nimest räägime sellepärast, et see on olnud Reformierakonna soov. Teda avalikult välja käia ning kui sotsiaaldemokraadid seda ei teinud, siis sosistati ajakirjanikele. Mina eilses intervjuus sain vaid toimunut kinnitada," kirjutas Läänemets sotsiaalmeedias.

Ta viitas Delfi intervjuule, kus Riina Kionka nime käis esimesena oma küsimuses välja ajakirjanik Herman Kelomees. Vastates ajakirjaniku küsimusele väitis Läänemets intervjuus, et Reformierakond on palunud sotsiaaldemokraatidel esitada Riina Kionka presidendikandidaadiks. Reformierakond eesotsas Kristen Michaliga lükkasid esmaspäeval kõik sotside esimehe väited tagasi. 

Teisipäeval tehtud avalduses ütles Läänemets, et Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga sõnumid tõestavad, et Reformierakond ja peaminister ei rääkinud päev varem tõtt. 

"Ei päästa peaministrit ka uus vale, kus proovitakse öelda, et sotsiaaldemokraadid nõudsid jaanuaris Marina Kaljurannale toetust. Esiteks olen kõigile parlamendi esimeestele ja avalikkusele öelnud, et minu hinnangul tänane koalitsioon kaotab suve lõpuks oma enamuse ja kokkuleppeid enne suve teha ei saa. Teiseks, miks Vaga pakkus avaliku diskussiooni muutmiseks ühe nimena Marina Kaljuranda, kui Kaljurand olevat juba meie nõudmine? Ei klapi see jutt."

Reformierakonnal kui peaministriparteil ning suurimal fraktsioonil riigikogus on Läänemetsa sõnul vastutus, mida ei saa kõrvale lükata ja loota, et küll teised teevad.

"Kui on olnud soovi esitada ka teisi kandidaate Alar Karise kõrvale, tulebki seda teha. Avalikult ja selgelt. Kandidaatide pakkumine, avalik arutelu ja omavahelised vestlused on teretulnud, kuid mitte sellisel viisil. Soovitan peaministril tungivalt hoiduda pidevatest intriigidest. Nägime seda eelmisel suvel Tallinnas ja nägime ka selle tulemust. Ka toona ei teadnud Reformierakonna esimees mitte midagi millestki. Tänaseks on seegi vale ümber lükatud," viitas ta Pärtel Peeter Pere sõnadele, miks ta Reformierakonnast lahkus.

"Olen soovinud seista oma tegude eest ja vastutada oma vigade eest. Minu suurim viga oli minna kaasa Kristen Michali plaanidega. Mulle on arusaamatu Michali otsustamatuse ja mikromanageerimise kooslus. Mina sellisesse riigi ega meeskonna juhtimisse ei usu," kirjutas Pere.

Läänemets avaldas lootust, et Reformierakonna avang ei vajutanud pitserit presidendivalimiste ülejäänud perioodile.

"Niisamuti loodan, et Reformierakond ometi kord õpib ja lõpetab teiste süüdistamise enda pidevates vigades! Ühtlasi vabandan Riina Kionka ja president Alar Karise ees, kes on täiesti teenimatult nendesse intriigidesse sattunud," kirjutas Lauri Läänemets.

Toimetaja: Urmet Kook

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo