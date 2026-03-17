Ilves: sotsiaaldemokraadid kasutavad minu soovitust poliitilise malakana

Toomas Hendrik Ilves Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Endine president Toomas Hendrik Ilves sõnas oma kirjas mõttekaaslastele, et Eesti vajab Kadriorgu intellektuaalset ja välispoliitilist majakat, vahendas Delfi. Ühtlasi kritiseeris Ilves Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kes tema pakutud presidendikandidaati Riina Kionkat kasutab poliitilise malakana.

"Olen korduvalt nii oma eravestlustes ja ka siin väljendanud arvamust, et sellises olukorras vajame intellektuaalset ja välispoliitilist majakat Kadriorus. Sestap olengi maininud kolm isikut – Jüri Luik, Matti Maasikas ja Riina Kionka. Mitte, et poleks teisigi väärikaid inimesi, aga need kolm on vast kõige selgemalt tõestanud oma kvalifikatsioone ja samas oma sisepoliitilist erapooletust, omadused, mida üks välispoliitikale orienteeritud Eesti president peaks evima," sõnas president Ilves.

Ilves tõi välja, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kuhu ka tema kuni 2006. aastani kuulus, kasutab tema presidendikandidaadi soovitust poliitilise malakana.

"Üks erakond – minu kuni 20 aastat tagasi – kasutab minu soovitust poliitilise malakana, mainib vaid ühte kolmest pakutud nimest ja teatab, et pole temast kuulnudki. Vikipeedia olnuks esimene abinõu, aga pigem peegeldab üldisemalt seisu, kus valitseb täielik pimedus meie julgeoleku seisu, võimaluste ja vajaduste suhtes. Ja mitte ainult ühes erakonnas, vaid üle spektri," ütles Ilves.

Esmaspäeval väitis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, et Reformierakond palus tema erakonnal käia võimaliku presidendikandidaadina välja kogenud diplomaadi Riina Kionka.

Reformierakonna esimees peaminister Kristen Michal lükkas aga kõik sotside esimehe väited tagasi. Peaministri sõnul on Reformierakond endiselt president Alar Karise selja taga, kuid igati valmis toetama ka teisi kandidaate, kellel on riigikogus võimalik 68 häält kokku saada. Riina Kionkast kui ühest võimalikust kandidaadist on Michali kinnitusel rääkinud hoopis endine president Toomas Hendrik Ilves.

"President Toomas Hendrik Ilves on pakkunud erinevaid ideid erinevatele poliitikutele ja ma arvan, et kõik, kes ta on välja pakkunud - Riina Kionkast Jüri Luigeni - on ju tugevad tegijad ja kindlasti väärikad kandidaadid, kui nende kandidatuuri peaks kunagi kaalutama," ütles Michal.

"Ma ei tea, mida üritatakse teha. See on üks põhjus, miks ma eriti ei osale poliitikas Eesti sees, sest väänatakse kogu aeg. Ma olen öelnud ja see ei ole mingi saladus, et minu arvates on praegusel ajal vaja lisaks teistele ametitele riigil ka presidenti, kes on tõsiseltvõetav välispoliitilistel teemadel," sõnas Ilves kommentaaris ERR-ile.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Delfi

Ilves: sotsiaaldemokraadid kasutavad minu soovitust poliitilise malakana

