Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist

Ukraina riikliku vastupanukeskuse andmetel on Venemaa hoogustanud okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist, sundides inimesi võtma Vene passe ja registreerima end sõjaväekohuslaseks.

Ukraina vastupanukeskus teatas pühapäeval, et Zaporižžja oblasti okupeeritud osas on hoogustunud sundmobilisatsioon tänavakontrollide ja dokumentide kontrollimise kaudu.

Keskus lisas, et okupeeritud rannikulinnas Berdjanskis viiakse mehi sõjaväekomissariaatidesse, kus neid sunnitakse psühholoogilise surve ja kriminaalsüüdistustega ähvardades allkirjastama lepinguid Venemaa kaitseministeeriumiga.

Viimase nädala jooksul on sel viisil sunniviisiliselt värvatud vähemalt 17 inimest.

Okupeeritud Donetskis konfiskeerib okupatsioonivõim tsiviilsõidukeid Vene armee vajadusteks, maskeerides seda parkimistrahvide tõttu teisaldamisena.

Keskuse allikate sõnul on juba esinenud juhtumeid, kus omanikud jälgisid oma sõidukeid GPS-i abil ja avastasid, et pärast arestimist Donetskis olid autod toimetatud rindele.

Katsed sõidukeid tagasi saada lõppevad ähvardustega, kuna okupatsioonivõimud šantažeerivad autoomanikke "terrorismi-" või "riigireetmissüüdistustega".

Okupeeritud Krimmis on kohalikud võimud loonud tagalas toimuva "alternatiivteenistuse" süsteemi. Krimmi töö- ja sotsiaalkaitseministeerium on andnud korralduse koostada nimekirjad ettevõtetest ja ametikohtadest, kuhu ajateenijaid määrata, teatas vastupanukeskus 14. märtsil. Tööandjad on kohustatud tagama ühiselamukohad neile, kes peavad teenima kodust eemal.

"Sisuliselt loob Venemaa täieliku kontrollsüsteemi oma mobilisatsiooniresursside üle: need, kes ei satu armeesse, värvatakse sunniviisiliselt tööle okupatsioonivõimu riiklikesse struktuuridesse," märkis vastupanukeskus.

Tsiviilisikute mobiliseerimine rikub Genfi konventsiooni tsiviilisikute kaitse kohta sõjaajal ning seda käsitletakse rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt sõjakuriteona.

Putini 4. märtsi dekreedi kohaselt on Venemaa regulaararmee kasvanud 2 391 770 töötajani, sealhulgas 1 502 640 tegevväelaseni. See on 2640 võrra rohkem kui tema 16. septembri 2024. aasta dekreediga lubatud 1,5 miljonit tegevväelast.

Isikkoosseisu suurendamine peegeldab Kremli püüdlust jätkata sõda ilma täieliku mobilisatsioonita, tuginedes selle asemel lepingulisele värbamisele ja rahalistele stiimulitele. Nii soovitakse vältida poliitilist vastuseisu, mis järgnes 2022. aasta mobilisatsioonilainele.

Samuti loobus Venemaa 2026. aastal kevadisest ja sügisesest ajateenistusse kutsumisest ning läks üle aastaringsele värbamisele. Kuigi ajateenijatel on ametlikult keelatud välismaal teenida, viitavad raportid sellele, et paljusid survestatakse allkirjastama lepinguid kaitseministeeriumiga, misjärel nad saadetakse Ukrainasse sõdima.

Zelenski allkirjastas Ühendkuningriigiga droonileppe

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas teisipäeval pärast Londonis toimunud kõrgetasemelisi kohtumisi Ühendkuningriigiga droonileppe.

"Kirjutasime täna alla julgeoleku- ja kaitsetööstusalase koostöö süvendamise deklaratsioonile," teatas Zelenski pärast kohtumist peaminister Keir Starmeriga sotsiaalmeedias. "See on oluline samm meie kaitsevõime tugevdamiseks."

Presidendi pressiesindaja Serhi Nõkõforov ütles ajakirjanikele, et enne kõnelusi Starmeriga kohtus Zelenski Buckinghami palees kuningas Charles III-ga.

"Tänan Tema Majesteeti ja kogu kuninglikku perekonda vankumatu toetuse ning solidaarsuse eest Ukrainaga," kirjutas president sotsiaalmeedias.. Ta lisas, et Ukraina prioriteedid on selged: suurem turvalisus ja uued võimalused.

Visiit toimub vaid nädalaid pärast seda, kui Briti peaminister kutsus Ukraina eksperte appi Lähis-Idas toimuvate kokkupõrgete käigus Iraani droone tõrjuma.