Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist

Välismaa
Droonivõrkude paigaldamine Ukrainas
Välismaa

Ukraina riikliku vastupanukeskuse andmetel on Venemaa hoogustanud okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist, sundides inimesi võtma Vene passe ja registreerima end sõjaväekohuslaseks.

Ukraina vastupanukeskus teatas pühapäeval, et Zaporižžja oblasti okupeeritud osas on hoogustunud sundmobilisatsioon tänavakontrollide ja dokumentide kontrollimise kaudu. 

Keskus lisas, et okupeeritud rannikulinnas Berdjanskis viiakse mehi sõjaväekomissariaatidesse, kus neid sunnitakse psühholoogilise surve ja kriminaalsüüdistustega ähvardades allkirjastama lepinguid Venemaa kaitseministeeriumiga. 

Viimase nädala jooksul on sel viisil sunniviisiliselt värvatud vähemalt 17 inimest.

Okupeeritud Donetskis konfiskeerib okupatsioonivõim tsiviilsõidukeid Vene armee vajadusteks, maskeerides seda parkimistrahvide tõttu teisaldamisena. 

Keskuse allikate sõnul on juba esinenud juhtumeid, kus omanikud jälgisid oma sõidukeid GPS-i abil ja avastasid, et pärast arestimist Donetskis olid autod toimetatud rindele. 

Katsed sõidukeid tagasi saada lõppevad ähvardustega, kuna okupatsioonivõimud šantažeerivad autoomanikke "terrorismi-" või "riigireetmissüüdistustega".

Okupeeritud Krimmis on kohalikud võimud loonud tagalas toimuva "alternatiivteenistuse" süsteemi. Krimmi töö- ja sotsiaalkaitseministeerium on andnud korralduse koostada nimekirjad ettevõtetest ja ametikohtadest, kuhu ajateenijaid määrata, teatas vastupanukeskus 14. märtsil. Tööandjad on kohustatud tagama ühiselamukohad neile, kes peavad teenima kodust eemal.

"Sisuliselt loob Venemaa täieliku kontrollsüsteemi oma mobilisatsiooniresursside üle: need, kes ei satu armeesse, värvatakse sunniviisiliselt tööle okupatsioonivõimu riiklikesse struktuuridesse," märkis vastupanukeskus.

Tsiviilisikute mobiliseerimine rikub Genfi konventsiooni tsiviilisikute kaitse kohta sõjaajal ning seda käsitletakse rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt sõjakuriteona.

Putini 4. märtsi dekreedi kohaselt on Venemaa regulaararmee kasvanud 2 391 770 töötajani, sealhulgas 1 502 640 tegevväelaseni. See on 2640 võrra rohkem kui tema 16. septembri 2024. aasta dekreediga lubatud 1,5 miljonit tegevväelast.

Isikkoosseisu suurendamine peegeldab Kremli püüdlust jätkata sõda ilma täieliku mobilisatsioonita, tuginedes selle asemel lepingulisele värbamisele ja rahalistele stiimulitele. Nii soovitakse vältida poliitilist vastuseisu, mis järgnes 2022. aasta mobilisatsioonilainele.

Samuti loobus Venemaa 2026. aastal kevadisest ja sügisesest ajateenistusse kutsumisest ning läks üle aastaringsele värbamisele. Kuigi ajateenijatel on ametlikult keelatud välismaal teenida, viitavad raportid sellele, et paljusid survestatakse allkirjastama lepinguid kaitseministeeriumiga, misjärel nad saadetakse Ukrainasse sõdima.

Zelenski allkirjastas Ühendkuningriigiga droonileppe

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas teisipäeval pärast Londonis toimunud kõrgetasemelisi kohtumisi Ühendkuningriigiga droonileppe.

"Kirjutasime täna alla julgeoleku- ja kaitsetööstusalase koostöö süvendamise deklaratsioonile," teatas Zelenski pärast kohtumist peaminister Keir Starmeriga sotsiaalmeedias. "See on oluline samm meie kaitsevõime tugevdamiseks."

Presidendi pressiesindaja Serhi Nõkõforov ütles ajakirjanikele, et enne kõnelusi Starmeriga kohtus Zelenski Buckinghami palees kuningas Charles III-ga.

"Tänan Tema Majesteeti ja kogu kuninglikku perekonda vankumatu toetuse ning solidaarsuse eest Ukrainaga," kirjutas president sotsiaalmeedias.. Ta lisas, et Ukraina prioriteedid on selged: suurem turvalisus ja uued võimalused.

Visiit toimub vaid nädalaid pärast seda, kui Briti peaminister kutsus Ukraina eksperte appi Lähis-Idas toimuvate kokkupõrgete käigus Iraani droone tõrjuma.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

17.03

Sporting kirjutas Norra klubi muinasjutule viimase peatüki

17.03

ETV spordisaade, 17. märts

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

17.03

Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

loe: kultuur

17.03

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

17.03

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

17.03

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

17.03

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

loe: eeter

17.03

Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all töö ja vaesus

17.03

Mürgistusteabejuht: koolilapse jaoks peaks tegema turvalise ravimikarbi

17.03

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

17.03

Raimo Ülavere: igavad ja tüütud tegevused kasvatavad vastupidavust

Raadiouudised

17.03

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

17.03

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

17.03

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

17.03

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

17.03

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

17.03

Raadiouudised (17.03.2026 15:00:00)

17.03

Eesti randadel on leitud linnugrippi surnud luiki

17.03

Venemaa loob netis uut raudset eesriiet

17.03

EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

17.03

Raadiouudised (17.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo