Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Joller ja Leis

Riigikogu infotunnis vastavad täna riigikogu liikmete küsimustele peaministri ülesandeid täitev haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, sotsiaalminister Karmen Joller ning taristuminister Kuldar Leis. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Kallas vastab saadikute küsimustele põllumeeste toetamise, valitsuse poliitika, laste heaolu ja süveneva õpetajate puuduse kohta. Jollerile esitatavad küsimused käsitlevad olukorda valdkonnas ja NETS-i eelnõu.

Leis vastab küsimustele, mis puudutavad Rail Balticu projekti, Eesti merenduse taastamist, taristut, Rohuküla raudtee ehitamist, taristu arendamist ning kergliikureid ja pisimopeede.