Stalnuhhin lükkas Narva võimuvahetust edasi

Narva fraktsiooni Respekt kuulunud Ivan Egorov teatas nädal tagasi ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast", et liitub valmisliiduga Plaan B – Narva Linna Pulss, mis ühtlasi tähendas, et Narva praeguse võimuliidu kukutamiseks oli tekkinud vajalik häälteenamus.

Egorov lahkus Katri Raigi valimisliidu alusel moodustatud fraktsioonist Respekt 17. märtsil. Nüüd on Plaan B-l volikogus viis kohta ja Keskerakonnal 11 kohta ehk uue koalitsiooni moodustamiseks on koos 16 häält. Opositsioon jääb ühehäälelisse vähemusse, nagu oli ka seni.

Opositsioon plaanis võimuvahetuse ära vormistada järgmisel Narva volikogu istungil, mis oli määratud 26. märtsile. Kolmapäeval teatas aga Stalnuhhin, et tühistas selle istungi toimumise ning määras uueks ajaks 23. aprilli.

Narva volikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Aleksei Jevgrafov nimetas Stalnuhhini tegevust omavoliks. Tema sõnul algas see juba teisipäeval. Nimelt koguneb volikogu päevakorra paika panev juhatus tavaliselt neljapäeviti, ent möödunud ööl saabus talle sõnum, et juhatuse kohtumine on kolmapäeval kell 10. "Stalnuhhin teadis, näiteks, et mul on riigikogu koosolek ja ma ei saa osaleda. Nii et ma ütleks, et see on üsna räpane trikk," lausus Jevgrafov ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Keskerakondlase sõnul kavatseb opositsioon Stalnuhhini tegevuse vastustada, nõudes volikogu erakorralise istungi kokkukutsumist.