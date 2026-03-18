Neljapäeval on taevas hallid sajupilved

Neljapäeval laieneb madalrõhkkonna lõunaserv üle Läänemere ja toob kaasa paksema pilvemassi. Hommikupoolikul pudeneb mõnes kohas nõrka vihma, pärastlõunal jõuab madalrõhulohk ühes tihedama sajuga saartele ja mandri põhjaossa ning liigub edasi üle maa ida-kagu suunas, õhtul tuleb sisemaal sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur tõuseb üle 5 piiri, tihedamas sajus on vaid napilt plussis.

Eeloleval ööl on pilves taevas ka selgemaid laike. Sadu ei tule, aga paiguti tekib udu. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadi.

Hommik on laialdaselt pilvine ja põhjarannikul võib ka vihma tibutada. Puhub mõõdukas edelatuul, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi.

Päeval lisandub pilvi. Ennelõunal sajab kohati vähest vihma. Pärastlõunal liigub tihedam vihmasadu üle maa ida-kagu suunas, vastu õhtut tuleb mandril sekka lörtsi, võimalik on ka jäävihm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb ja pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi.

Reede öö hakul taanduvad sajupilved kagupiiri taha, taevas selgineb ja päev tuleb päikeseline. Nädalavahetus jätkub särava kevadilmaga. Ööd on napilt miinustes, päevasoe kerkib 10 kraadi ümbrusse.