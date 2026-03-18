Neljapäeval on taevas hallid sajupilved

sajab vihma
sajab vihma Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Neljapäeval laieneb madalrõhkkonna lõunaserv üle Läänemere ja toob kaasa paksema pilvemassi. Hommikupoolikul pudeneb mõnes kohas nõrka vihma, pärastlõunal jõuab madalrõhulohk ühes tihedama sajuga saartele ja mandri põhjaossa ning liigub edasi üle maa ida-kagu suunas, õhtul tuleb sisemaal sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur tõuseb üle 5 piiri, tihedamas sajus on vaid napilt plussis.

Eeloleval ööl on pilves taevas ka selgemaid laike. Sadu ei tule, aga paiguti tekib udu. Puhub edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadi.

Hommik on laialdaselt pilvine ja põhjarannikul võib ka vihma tibutada. Puhub mõõdukas edelatuul, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi.

Päeval lisandub pilvi. Ennelõunal sajab kohati vähest vihma. Pärastlõunal liigub tihedam vihmasadu üle maa ida-kagu suunas, vastu õhtut tuleb mandril sekka lörtsi, võimalik on ka jäävihm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb ja pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi.

Reede öö hakul taanduvad sajupilved kagupiiri taha, taevas selgineb ja päev tuleb päikeseline. Nädalavahetus jätkub särava kevadilmaga. Ööd on napilt miinustes, päevasoe kerkib 10 kraadi ümbrusse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

meretarkus

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

21:12

ERR USA-s: demokraatide väitel õõnestab Trump usaldust liitlaste vahel

21:09

21:08

Valitsus hääletas maha otsuse moodustada politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjon

21:01

Eesti, Läti ja Leedu kuulutasid välja Rail Balticu regionaalrongide ühishanke

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

20:53

USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata

20:41

"Pealtnägija": Kas kriisipiirkondades seigelnud eesti neiu narris saatust?

20:40

USA relvafirma rajab Eestisse HIMARS-ite hoolduskeskuse

20:39

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

Loetumad uudised

06:05

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

18:03

Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

15:52

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

14:37

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

17.03

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

14:15

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

12:09

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

17.03

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

20:39

Pidcock võitis debüüdil maailma vanima ühepäevasõidu

19:59

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

19:32

Senegali mängijad otsusest: karikaid võidetakse väljakul, mitte e-kirjaga

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

12:54

Rattakollektsionäärid: taastame kunagiste ässade kuulsaid rattaid

18:45

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18:40

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

17:00

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

15:45

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

15:40

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

15:35

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

15:30

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

10:30

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

10:00

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

