Koalitsioon hääletas maha politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni loomise

Riigikogu saal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Põhiseaduskomisjon otsustas möödunud nädalal toetada ettepanekut moodustada uurimiskomisjon politseijuhtide kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse uurimiseks. Komisjoni otsusele vaatamata hääletasid Reformierakonna ja Eesti 200 saadikud eelnõu parlamendi menetlusest välja.

Eelnõud ette kandnud Priit Sibula sõnul on oluline, et ühiskond usaldaks õiguskaitseasutusi.

"Kui erinevates institutsioonides väga kõrgel ametikohal, sealjuures süüdistuse saamise ajal PPA peadirektorina, töötanud isikud esinevad väidetega, et nende vastu algatatud ja kolm kohtuastet läbinud kriminaalmenetlus oli kantud isiklikust motivatsioonist, õõnestab see usaldust õiguskaitse vastu. Riigikogu liikmed peaksid rahvasaadikutena töötama selle nimel, et seda usaldust kaitsta ja taastada. Mul on kahju, et koalitsioonisaadikud ei pidanud vajalikuks selle tagamiseks uurimiskomisjoni moodustamist toetada," ütles Sibul.

Põhiseaduskomisjoni poolt ettekande pidanud Ants Frosch nentis, et komisjon otsustas häältega 5:1 toetada uurimiskomisjoniga edasi liikumist.

"Komisjonis oli meil võimalik ära kuulata ka Margus Kurmi ja Eerik Heldna selgitused ning minu hinnangul käitusid riigikogu liikmed õigustatult, kui soovitasid uurimiskomisjon moodustada. Ainsana polnud uurimiskomisjoni moodustamise poolt komisjoni esimees, Reformierakond vastu ei hääletanud. Miks nad nüüd otsustasid, et täiendava selguse tagamine nii olulises küsimuses pole vajalik, ei oska ma öelda," lausus Frosch.

Toimetaja: Johanna Alvin

viimased uudised

22:35

ETV spordisaade, 18. märts

22:30

Veskimägi: kaitsetööstusettevõtted suurendavad Eesti heidutusvõimet

22:23

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:13

Bigbank päästis põnevusmängus matšpalli ja alustas poolfinaali võiduga

21:59

Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

21:48

E-Piima võlad on pannud põllumehed raskesse olukorda

21:44

Viipekeelsed uudised

21:30

Kolmapäeval mõõdeti Tallinnas sireenide helitugevust

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

21:12

ERR USA-s: demokraatide väitel õõnestab Trump usaldust liitlaste vahel

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:05

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

18:03

Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

15:52

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

14:37

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

14:15

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

12:09

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

17.03

Kanter: Tõnisel on erialased teadmised, aga treenerikutse on natukene laiem

17.03

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

14:07

Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

ilmateade

loe: sport

22:35

ETV spordisaade, 18. märts

22:13

Bigbank päästis põnevusmängus matšpalli ja alustas poolfinaali võiduga

21:59

Newcastle alustas hästi, aga Barcelona küttis sauna seitsme väravaga

21:19

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

loe: kultuur

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

loe: eeter

20:55

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

14:53

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

14:28

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

12:54

Rattakollektsionäärid: taastame kunagiste ässade kuulsaid rattaid

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

18:40

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

17:00

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

15:45

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

15:40

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

15:35

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

15:30

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

10:30

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

10:00

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

