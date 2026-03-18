Valitsus hääletas maha otsuse moodustada politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjon

Eelnõud ette kandnud Priit Sibula sõnul on oluline, et ühiskond usaldaks õiguskaitseasutusi.

"Kui erinevates institutsioonides väga kõrgel ametikohal, sealjuures süüdistuse saamise ajal PPA peadirektorina, töötanud isikud esinevad väidetega, et nende vastu algatatud ja kolm kohtuastet läbinud kriminaalmenetlus oli kantud isiklikust motivatsioonist, õõnestab see usaldust õiguskaitse vastu. Riigikogu liikmed peaksid rahvasaadikutena töötama selle nimel, et seda usaldust kaitsta ja taastada. Mul on kahju, et koalitsioonisaadikud ei pidanud vajalikuks selle tagamiseks uurimiskomisjoni moodustamist toetada," ütles Sibul.

Põhiseaduskomisjoni poolt ettekande pidanud Ants Frosch nentis, et komisjon otsustas häältega 5:1 toetada uurimiskomisjoniga edasi liikumist.

"Komisjonis oli meil võimalik ära kuulata ka Margus Kurmi ja Eerik Heldna selgitused ning minu hinnangul käitusid riigikogu liikmed õigustatult, kui soovitasid uurimiskomisjon moodustada. Ainsana polnud uurimiskomisjoni moodustamise poolt komisjoni esimees, Reformierakond vastu ei hääletanud. Miks nad nüüd otsustasid, et täiendava selguse tagamine nii olulises küsimuses pole vajalik, ei oska ma öelda," lausus Frosch.