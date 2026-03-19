Kuulduste kohaselt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse

Vene sõdurid ja tsivilistid okupeeritud Donetski oblastis oma kaaslaste hauale lilli asetamas.
Vene sõdurid ja tsivilistid okupeeritud Donetski oblastis oma kaaslaste hauale lilli asetamas. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO / Taisija Voroncova
Sotsiaalmeedias levivate teadete kohaselt jäi Zaporižžja oblastis terve Vene vägede brigaad Ukraina üksuste piiramisrõngasse.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 19. märtsil kell 6.50:

"Püha põrgu: Vene sõjablogijad tunnistavad, et Ukraina piiras Zaporižžjas sisse terve brigaadi," kirjutas ühismeediakeskkonnas X kasutaja Prof.Bronk.

Tema esitatud kaardil toimus ümberpiiramine Huljaipolest põhjas, Verbove asula ümbruses.

Täiskoosseisus brigaadi suurus on 3000-5000 sõdurit.

Samas juhitakse sotsiaalmeedias tähelepanu ka sellele, et Ukraina igapäevaselt esitatavate Vene sõjakaotuste ülevaates oli kolmapäeval tavapäratult suur kaotatud sõdurite arv 1710, mis on viimaste kuude keskmisest pea kaks korda enam.

Wadephul: USA toetus Ukrainale püsib hoolimata Iraani kriisist

USA jätkab tõenäoliselt Ukraina toetamist vaatamata Iraani sõjast põhjustatud pingetele transatlantilistes suhetes, ütles kolmapäeval Saksa välisminister Johann Wadephul.

"USA poliitilisel maastikul on Ukrainale laialdane toetus," sõnas Wadephul Saksa väljaandele Tagesspiegel.

Poliitiku hinnangul pole tal kahtlustki, et lõppkokkuvõttes jätkab USA oma senist kurssi ja toetab Ukrainat edasi. Siiski möönis minister, et Washington on oma sõjalist toetust märkimisväärselt vähendanud.

"Viimastel aastatel on Saksamaa olnud ülekaalukalt suurim Ukraina toetaja. Selles mõttes ei muutu meie jaoks midagi," lisas Saksamaa välisminister.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles kolmapäeval, et kui Ameerika Ühendriigid oleksid Berliiniga Iraani-vastase sõja osas konsulteerinud, oleksid nad soovitanud hoiduda seda teed valimast.

"Me jagame Iisraeli ja Ühendriikidega eesmärki, et Iraan ei tohi tulevikus enam ohtu kujutada," ütles Merz parlamendile.

"Aastaid ja aastakümneid on Iraani režiim rikkunud reeglit reegli järel, levitanud terrorit üle maailma ning destabiliseerinud naabruskonda. See režiim kannab vastutust praeguse kriisi eest piirkonnas," toonitas kantsler.

"Samal ajal oleme aga ka selgelt väljendanud, et meil on selle sõja kohta endiselt palju küsimusi," jätkas Merz ning lisas, et USA ja Iisrael ei ole esitanud veenvat plaani, kuidas see operatsioon võiks õnnestuda.

Kanada: NATO koondab ressursse aitamaks Ukrainat laskemoonaga

NATO koondab ressursse Kanada ja teiste liitlastega, et leevendada õhutõrjesüsteemide ja muu laskemoona puudujääki Ukrainas keset Iraanis toimuvat sõda, teatas Kanada kaitseminister David McGuinty.

McGuinty rõhutas Ontarios asuvas laskemoonatehases toimunud pressikonverentsil, et Kanada ja NATO partnerid teevad ühiseid jõupingutusi, et lahendada rakettide ja muu laskemoona defitsiit Ukraina jaoks.

"Selleks kombineeritakse oma vahendeid," sõnas minister.

McGuinty toonitas, et allianss ei ole Ukrainat unustanud ja on jätkuvalt aktiivselt tegev. Kaitseminister lisas, et kavatseb nädala jooksul pidada sel teemal mitmeid arutelusid ning Kanada kavatseb jätkata Ukrainale märkimisväärse abi andmist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on väljendanud kartust, et Lähis-Ida sõda võib viia õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide ülemaailmse nappuseni.

Toimetaja: Mait Ots

