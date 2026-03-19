Balti jaamas seiskus taristurikke tõttu rongiliiklus

"Sisuliselt tähendab see rike olukorda, kus liikluskorraldajatel ei ole võimalik rongiliiklust korraldada, sest jaamas ei saa vastavaid toiminguid teha," kommenteeris Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles.

Ta lisas, et praegu tegeletakse olukorra taastamisega ning antakse esimesel võimalusel teada, kui süsteem on uuesti töökorras.

Praegu pole ettevõtte teatel siiski aimu, millal rongiliiklus taastub. Selleks võib kuluda mitu tundi.

Kui osa Elroni ronge saab sõita Ülemiste või Kitseküla jaamani ja sealt välja, siis läänesuunaline (Tallinn – Pääsküla/Keila/Turba/Paldiski/Kloogaranna) liiklus katkes neljapäeva hommikul kella 6 paiku täielikult.

"AS Eesti Raudtee teavitas, et juhtimisseadmete tarkvaras tekkinud rikke tõttu ei saa teenindada reisironge Balti jaamast alates kogu läänesuunas," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. "See puudutab kõiki Tallinn – Pääsküla, Tallinn – Keila, Tallinn – Turba, Tallinn – Paldiski ja Tallinn-Kloogaranna reise. Hommikused reisijad peaksid otsima tööle ja kooli jõudmiseks alternatiivi. Hetkel tegeleme Elroni poolt ka asendustranspordi korraldamisega, kuid kindlasti ei ole võimalik kogu läänesuuna rongiliiklust bussidega asendada," sõnas Mäe.

Elroni esindaja sõnul mõjutab taristurike ka Balti jaama saabuvaid ning sealt väljuvaid ida-, lõuna-, ja edelasuuna reise.

"Praegu tegeletakse liikluse ümberkorraldamisega, kuid Tallinna saabuvad reisid lõpetavad hetkeseisuga ida- ja lõunasuunalt Kitseküla või Ülemiste jaamas ning edelasuunalt Tallinn-Väike jaamas. Samuti hakkavad jääma ära reisid," tõdes Mäe.

Elron palub reisijatel jälgida www.elron.ee operatiivteateid liikluskorralduse muudatuste kohta, lisas Mäe. "Kuna rongidepoo asub Pääskülas rikkepiirkonnas, siis olenevalt rikke kestusest võib hakata nihkuma ka ida-, lõuna- ja edelasuuna sõiduplaanid, sest ronge ei saa läbi Balti jaama viia liinile," ütles Mäe.

Elron hüvitab sõidukorra maksumuse rongi hilinemisel 30 või enam minutit. Hüvituse saamiseks tuleb täita tagastusvorm Elroni veebilehel.