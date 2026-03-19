Lääne-Nigula vallavolikogu ei läinud siiski laiali

Lääne-Nigula vallavolikogus valiti kolmandal katsel uueks volikogu esimeheks sotsiaaldemokraatide kandidaat Sven Köster. See tähendab, et koalitsiooni hääled püsisid ning volikogu laiali minema ei pea.

Lääne-Nigula vallavolikogu neljapäevasel istungil valiti 13 poolthäälega esimeheks Köster.

Köster kandideeris Lääne-Nigula küll sotsiaaldemokraatide nimekirjas, kuid kuulub 2021. aastast Reformierakonda.

Lääne-Nigula vallas sõlmisid peale valimisi koalitsiooni EKRE, valimisliit Oma Inimesed ja sotsisaaldemokraadid ning neil on volikogus kokku 13 võimalikust 25 kohast. Valimised 12 kohaga võitnud Isamaa jäi opositsiooni.

Koalitsioonilepingu järgi kuulus volikogu esimehe koht sotsidele.

Vallavolikogu esimehe kandidaat detsembris oli sotside kandidaat Kadi Paaliste. Detsembris toimunud valimistel koalitsiooni hääled aga ei pidanud ning volikogu esimeheks sai hoopis Isamaa kandidaat Mikk Lõhmus.

Kuu aega hiljem jaanuaris võttis volikogu Lõhmuse maha ning kuna ka veebruaris erakonnad uue esimehe valimises kokkulepele ei jõudnud, läks valimine kolmandale katsele.

Kuna uus volikogu esimees peab olema valitud kahe kuu jooksul, ei oleks volikogu enam uut kandidaati jõudnud valida. Seega oleks esimehe valimata jäämisel Lääne-Nigula vallavolikogu pidanud laiali minema.